客座隨筆：今天過得開心嗎？

疫下停擺另類得着

相信大家都被3年疫情弄得十分疲憊，疫情讓我們的孩子不能上學，要改為網課；疫情令孩子不能到公園，只能留在家中。這些都十分影響孩子的成長；但同時疫情也讓我們停下來，上學由全日改為半日，這些改變到底是好是壞？以學生期待開學的心情來看，他們看來更喜歡沒有暑期作業和半日的學習安排，這樣學生就能輕鬆一點。

學生放鬆就會心散不好好學習？有家長會這樣覺得，成績會追不上，語文也學不好。其實我們如何界定「學得好」這個準則？在香港不論大人和小孩都講KPI（關鍵績效指標），學生的KPI當然就是他們的成績表。下一個問題就是，到底是誰定成績表呢？是誰界定60分就是及格，上小一前就必須學好全部英文字母？因為有了這些準則的出現，就會有很多不及格的情况，和不斷追求達標的情况。

你有否聽大人說過「我真係好鍾意返工」？當大家熱愛的事情加上一系列的指標，就會變成盲目追求，最後失去興趣。不斷的考核不但不能量度孩子的能力，反而造成莫大的壓力。每個孩子的能力不同，成長過程亦不同，我剛滿半歲的孩子還未懂翻身，難道我就需要為她報一個翻身興趣班加強訓練嗎？難道她就是不及格的嬰兒嗎？但我們會用成績高低為孩子貼上不同的標籤，會以成績好定為優秀，這又是必然的事實嗎？

反思盲目追求指標弊病

我們有一個計劃，接觸過一些成績不及格的學生，發現他們有很多過人的才華完全被忽略，學校生活亦不太愉快。同樣，成績很好的學生為了保持成績，亦追趕得很辛苦，壓力很大。大家還記得數年前的學童輕生浪潮，之後一系列正能量教育推出，希望在不改變環境和政策下，嘗試改變學生的想法，將一些壓力轉化成一些好事；即等於你工作壓力不變，但嘗試令你愛上上班一樣。

反而是一場疫情迫使我們停下來，迫使我們不能再追趕任何進度，迫使我們讓學生有更多私人空間，卻又聽到學生急不及待想上學，同時讓學生有多半日的空間去休息或培養更多興趣。其實是否是時候要回顧一下現存的測量方法，是否適合一個孩子的身心靈健康發展，而非盲目追求指標？與其跟孩子講正能量，不如問問自己有多久沒問過孩子：「你今天過得開心嗎？」

文：黎俊業（再生玩具店創辦人）

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]