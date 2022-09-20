增添父能量：父愛，要識得表達

多講「我愛你」 擁抱建親密感

在教會最近舉辦的親子遊，主持在遊戲中問我的小兒子：「你會和哪一位分享你喜歡的食物？」我和太太都十分期待着他的答案，心中亦自信滿滿地等待着他回答「爸爸、媽媽」，結果小兒子興奮地秒回：「哥哥！」我和太太立即用眼神交流，雖然為着弟弟很愛哥哥而感到安慰，但我倆心中卻不是味兒。我當下反思，是否已經盡力並準確表達愛意，讓兒子完完全全收到？以下是3個表達愛意的小錦囊：

1. 愛要說出口

看外國的電視劇或電影，不難聽到角色的對白中總會有「I love you」，但在中國傳統文化社會中，卻很少聽到「我愛你」這3個字。「愛在心裏口難開」為常見的現象，尤其父親相對理性及內斂，不習慣將愛意宣之於口。但對小朋友來說，其實以簡單直接的方法就可以接收得到，所以鼓勵各位爸爸不定時講「我愛你」，除了讓子女在意識層面上接收，亦可建立安全感。

2. 愛之語

根據蓋瑞（Gary Chapman）博士發現的5個「愛之語」之中，每個人都有自己主要愛的語言。而我觀察兒子們接收愛意的方式中，以服務的行動（acts of service）最為有效，因此，我會努力鑽研並親手弄一頓他們喜愛的菜式。當聽到他們在享受美食中或睡前禱告中，念念有詞的表達「多謝爸爸」，便肯定他們能感受到父親的愛。

3. 透過身體接觸建立親密感

有研究指出，擁抱或身體接觸會使身體產生催產素。在生活中，兒子面對學習、建立不同興趣、玩遊戲等，總會遇到開心或失意的時候，情緒沒有對與錯，因此我不會批判他們的情緒，反而和他們來一個擊掌，給予他們一個擁抱，讓他們知道不論發生何事，父親都會無條件地接納他們，成為他們最強大的後盾。

愛有很多不同的表達方法，最重要的是以對方感到被愛的方式去表達，而非從自身出發。我確信只要用上對的方式，親子之間的信任、親密關係定能有所提升。

文：黃格平（維護家庭基金社工，兩個兒子的爸爸，積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]