教大GPS：錫克伊斯蘭分不清

幼園亂安排清真食物

曾經有幼稚園教師，表示其學校尊重多元文化，舉例說出他們照顧一名錫克教幼兒的方式：「由於幼兒的宗教，學校容許他包頭巾回校，也不要求他上宗教課，因為學校是基督教的。生日會的時候，為了讓他可與其他幼兒一起慶祝，更特別準備了清真食物給他。」可是，吃清真食物是伊斯蘭教徒，不是錫克教徒！

類似混淆種族的情况，也曾在大專院校的教師培訓活動中發生。參加活動的是一班主流華裔教師。導師為了讓教師懂得採用文化回應教學，教他們說幾句簡單的烏爾都語，以表示教師對非華語學生母語的尊重，例如：打招呼的「As-salamu alaykum」、感謝的「Shukriya」等。導師更請來幾名非華語大學生當助教，協助教師練習烏爾都語。活動完畢，大學生與教師私下聊天，說出他們有幾個原來是說旁遮普語，並非烏爾都語。如果讀者是華人，可以想像一下自己在加拿大，因為亞洲人的樣貌，裝作日本人，教一班白人教師說日本語：「Arigatou gozaimasu」！

讀者若多了解非華語人士的歷史，就更會發現上面的情况並不理想。錫克教在15世紀末發源自旁遮普。當時伊斯蘭征服印度，開始建立起蒙兀兒帝國。錫克教徒一直受伊斯蘭教徒迫害，衝突頻生。錫克教徒尊崇的祖師由於拒絕改信伊斯蘭教，有的被處罰，有的被殺害。儘管這是過去的歷史，現今的錫克教徒由於種種原因，有些會拒絕進食清真食物。因此，假如讀者是上面提及錫克教幼兒的父母，幼稚園給兒子清真食物，讀者會有什麼感受？

認識往往流於片面

香港自開埠以來，就有非華語人士居住。但是由於分開生活，華語人士與非華語人士很少接觸，互不相識。近年，教育局加強對非華語學生的關注，教師亦會尊重多元文化，惟因缺乏生活接觸，對非華語人士的認識往往流於片面。不過，筆者相信只要教師抱持開放態度，多與非華語人士來往，不難發現他們的文化並不神秘，實在多采多姿，不僅可供欣賞，也值得我們學習，從而豐富自己的生活和人生。例如，如果讀者想減壓、鍛煉身體，除了參加健康舞班外，學習來自旁遮普的巴恩格拉（Bhangra）民間舞蹈，也是不錯的選擇。

文：林浩昌（「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任及兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]