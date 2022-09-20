童繪遊樂場：呈分試主題：畫筆袋

筆袋是書包中的重要一員，除了常用的基本文具，內裏總少不了一些沒有實際用途，卻每天陪伴你往返校園的東西……今期談及的主題，便正好與筆袋有着直接關係，所以在考試期間，最好也將「執筆袋」同時列入上學天的指定動作。

這個考試主題，是同學們在開考時將「筆袋」作為繪畫對象，把打開的筆袋連同不少於指定數量的文具描繪出來。考試多用素描形式，但也試過要求用線描來表現。由於形式各異，故兩者的考試時間長短也各有不同。

「避重就輕」擺放文具

建議對應方法：

預早將筆袋內的文具及用品「整理」妥當，在種類上盡量多元化，各種文具用品造型以簡單為主，在外觀色彩上彼此存在着較大差異及對比，會有利於繪畫時的表現。現場擺放時也得避重就輕，構圖要具有前後感，色彩近似的盡量不要重疊擺放，文具上的文字最好也「轉」到背面，不要正向自己，可以在繪畫時減少表達這些複雜而又細小的內容。當然，最重要還是先在家中作各方面的預演和練習。

呈分試Q&A

Q：應否按照去年度或之前的「考題」來練習？

A：其實大多數班級或班別也會成立群組，同學及家長們可以藉此交換信息和意見。至於採用去年度或之前的考題來練習，當然沒有問題，反複練習定能提升技巧，但就不要以單一方向來操練，反而按照目前視藝科所教授的素材及近似主題作為練習會更加實際，因為採用單一方向就好比一般考試的所謂「貼」題目，風險相當高，雖然我也聽聞有些考題曾經重複使用……但我只能夠說，如果由我負責出考試題目，就肯定年年不同，這樣才是真正的「考試」。

文、繪圖︰Mr Liu

（Art Playground Academy Of Arts 視藝老師）

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]