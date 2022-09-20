觀虹要訣：高處欣賞 日出後黃昏前弧度最大

1. 早上在西下午在東

由於彩虹是透過陽光在水滴內折射及反射而形成，因此觀察位置必定要在太陽的相反方向，例如早上在西方，下午在東方。

2. 太陽近地平線

彩虹的弧度會隨着太陽在空中的位置而有差別，太陽愈接近地平線，弧度便會愈大，因此在日出後或黃昏前會出現弧度最大的彩虹。由於地球的自轉軸傾斜，在不同的季節，太陽在香港上空出現的時間和角度也有分別，可參考香港天文台互動版太陽路徑圖（bit.ly/3B7k7VK），了解何時較有機會見到彩虹。

3. 4個拳頭位搵彩虹

陽光雖會從不同角度進入水滴，但以40至42度的反射最集中，因此彩虹主要會出現在反日點上方約40至42度位置。觀察者可伸直手臂，握拳指向自己影子的頭部位置，拳頭厚度約4倍的上方，便會是彩虹出現的位置（見圖）。

4.飛機上或可遇圓彩虹

在平地觀察，由於受地面阻隔，最多只能看到半圓形的彩虹。但身處高山、高樓，由於視線下仍有水滴反射陽光，不受地面阻擋，便有機會看到更長的弧形，搭飛機的話或可看到圓形彩虹。另外，即使太陽升高至離地平線42度，如身在高處，仍有機會看到彩虹。