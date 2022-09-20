「雨幕」折射再反射太陽光 認清方向遇見七色彩虹

彩虹是透過陽光在水滴內折射及反射而形成，因此觀察位置必須在太陽的相反方向，緊記八字真言：「早上西方，下午東方」。

根據世界氣象組織（WMO，World Meteorological Organization）定義，彩虹是由太陽或月亮的光線，照射到空氣中由雨滴、霧滴構成的「幕」，從而產生一組顏色由紫至紅的同心弧。

月夜彩虹較罕見

由於彩虹現象主要由光線的折射及反射形成，而太陽的光線比月亮強，所以太陽光所產生的彩虹也較光亮。由月亮產生的彩虹稱為月虹（moonbow或lunar rainbow），必須在沒有光害污染環境的晚上才看到，屬於較罕有的天文現象。

太陽反方向出現

天文台前台長岑智明表示，要了解彩虹如何在雨滴或霧滴中形成，先要掌握光線在水滴中的運行路線。由於水滴的阻力較空氣高，因此當太陽光線進入近似圓形的小水滴時，首先會折射（refract）一次改變方向，再在水滴背面的內側反射（reflect）一次，最後離開水滴時再被折射。

在上述過程中，由於陽光由不同波長的光構成，而每種波長的光之折射角度都有分別，當中紫光波長最短，折射幅度最大；波長較長的紅光，折射幅度最小，因此經兩次折射後，不同波長的光便會分開，形成外紅內紫的七色彩虹。留意構成彩虹的光線是從水滴背面反射而出，所以彩虹永遠在太陽的反方向出現，上午在西方出現，黃昏則要望向東方。

文：周群雄

編輯：梁小玲

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