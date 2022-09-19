醫學滿東華：膝關節退化 自我護理減勞損

醫生：千萬不要在未經醫生建議下，隨便服用止痛藥。部分止痛藥有可能影響腎功能或引起胃潰瘍等。

陳伯伯：幸好我還沒有服用。醫生，為什麼我的膝關節會退化？

避免攜重物 運動強肌

醫生：膝關節經長年累月的摩擦勞損，軟骨變薄，造成退化，亦有部分人因運動創傷而引起。若身體過重或活動姿勢不正確，會令情况惡化。在走動後、落樓梯、攜帶重物時，痛楚會增加，膝部更有可能紅腫發熱。長期患者可能出現關節僵硬或關節變形。

雖然退化性膝關節炎不能根治，但透過治療及自我護理，可減少關節勞損而引發的症狀、改善活動能力和生活質素。患者要保持理想體重，減少膝關節負荷；避免攜帶過重物件，可利用手推車；亦要避免長時間站立或步行。適當的強化大腿肌肉和膝關節運動，也能協助保護關節。

陳伯伯：有藥物可紓緩膝關節退化嗎？

醫生：止痛藥和消炎藥可減輕痛楚，常用藥物有撲熱息痛或非類固醇消炎藥。正如之前提及，服用這些藥物有可能出現胃部不適等副作用。

健康補充品如生物活性骨膠原蛋白肽、葡萄糖胺及軟骨素，是構成軟骨重要元素。但注意它們是食品補充劑，不是藥物，實際療效仍有爭議，亦要留意藥物的相冲反應。

勿亂服藥 或有副作用

陳伯伯：除了口服藥，有沒有其他方法醫治膝關節退化？

醫生：在關節內注射類固醇有消炎作用，達到短期止痛功效，對於急性膝部疼痛非常有效，但沒有長期好處，而且多次注射可損害軟骨組織。關節潤滑補充劑，如透明質酸，是一種模仿正常關節液的液體，對膝部疼痛也有紓緩作用。

若關節退化嚴重，或需要手術修補或更換嚴重損壞的關節，如膝關節置換術。

總括而言，治療關節退化的方法很多，但都必須諮詢醫生，不可胡亂服用藥物。

陳伯伯：明白了，謝謝。

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文：鄺盈芮（東華三院綜合診斷及醫療中心醫生）