醫賢心事：難道喜歡處女座

完美主義不是一種情緒病，而是一種價值觀，每個人對「完美」的定義和追求程度都不同。提到完美主義的人，大家可能會想到難以相處的上司、事事照顧得無微不至的媽媽，甚或是覺得做得不夠好的自己。完美主義的人追求沒有瑕疵、追求把事情做到最好，但究竟怎樣才算是「好」，在很多事情裏也沒有標準，從而使追求完美的人覺得自己應該做得更好，繼而跌入反覆內疚和自責中。

完美主義雙刃劍 易焦慮抑鬱

每種價值觀沒有絕對的好和壞，是把雙刃劍，完美主義的人在生活裏講求細節、精準；因而令他們把事情辦得妥妥當當、準備十足。但另外一面，當凡事太仔細，因為有太多事情要兼顧，便容易在過程中產生焦慮，而且往往把簡單工序變得繁瑣，因此需要更多的時間完成。如果我們有無限的時間，完美主義可能不是壞事，但如果在有限的時間裏，不能平衡速度方面的要求，便容易產生壓力，甚至最後不能完成工作。完美主義的人如果太執著，亦會給人固執、難以相處的感覺。

舉例說，要求把事情做到最好的上司，原意是把事情做好，但如沒有顧及到實際條件所限和員工感受，事事挑剔，便可能予人不切實際的感覺，使大家敬而遠之，甚至影響團隊精神。把孩子照顧得無微不至的媽媽，事事安排得妥貼，原意是為了子女着想，但當每件事情也着緊的時候，便會無形中產生壓力，對不確定的情况無法包容；這除了使自己容易焦慮之餘，孩子亦會覺得媽媽太緊張，嫌媽媽嘮叨和不願意跟媽媽溝通。至於自己，如果我們對自己要求「零瑕疵」，即使某些時候真的達到自己的標準，但很快卻會跟別人比較，容易放大自己缺點和難以肯定自己，繼而跌入自我批判、自卑和自責的情緒中。

這些價值觀是情緒病的溫牀，當遇到比較大的挫折時，完美主義使我們更難接受這些人生中的不完美，容易產生焦慮和抑鬱的情緒。

價值觀不容易改變，第一步要知道完美的標準每個人也不同，亦沒有絕對的好和壞。凡事中庸，要多從別人的角度思考，不要太過執著自己的想法，明白凡事太極端也容易產生問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：何浩賢（精神科專科醫生）