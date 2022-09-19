膚見：蕁麻疹發作急 敏感紅腫痕

差不多同樣的時間點，美國眾議院議長佩洛西率領代表團來到亞洲區作官式訪問，當然最矚目就是第三站到訪台灣。雖然北京已經多次警告，但代表團仍然堅持抵達，令到區內緊張局勢進一步升級。電視上，先看到在代表團到達後的24小時內，美國航母和台美戰機不斷升降去加強保護，接着便輪到解放軍連續數天實彈演練，還圍繞着台灣設立7個禁飛區，發射10多枚導彈，這種種都令到區內氣氛十分緊張。有很多評論員相信，台海已進入一個大家都未必想看到的新緊急形勢，再不能重回8月2日前的安穩狀態。雖然美國代表團這次到台灣訪問引起全面戰爭的機率應該不大，但擦槍走火是有可能的，必須要小心。加上國際還有很多事情還未處理好，例如新冠病毒大流行、猴痘擴散、氣候變化等，大家必須坐下來，心平氣和，為大家及下一代努力及謀福祉。

現在就讓我們輕鬆一點吧！這一次代表團到達台灣不足24小時便離去，大家不如猜一猜跟蕁麻疹（風疹）又會有什麼關係呢？

蕁麻疹是一種皮膚血管過敏反應。當遇到致敏原時，組織胺（histamine）和細胞激素（cytokines）會即時釋出，令到血管急速膨脹和大量水分漏入真皮層，這時皮膚會發紅、腫脹、痕癢。理論上身體所有皮膚都有可能出現，而紅疹由開始到消失一般都少過24小時，是不是跟台灣訪問團有相似的地方呢？

開始到消失少於24小時

在我記憶中，有少數病例因病徵太短暫，病人求診時只能給醫生看相片。雖然看不到病人身上的疹，但診斷就來得容易簡單。有些病人每日只有幾個小時會出現尋麻疹，相反地，也有些病人每日會出疹多過10小時，每個病人都有點不同。尋麻疹是常見的皮膚病，大概每5個人之中就有1個在一生中最少出現1次。如果因為一些常見致敏原所引起的蕁麻疹，例如蚊蟲、食物（果仁、花生、海鮮）、藥物（包括口服或藥膏），一般不會維持多過6個星期，我們稱之為急性蕁痲疹（acute urticaria）。如果維持多過6個星期，那就是慢性蕁麻疹（chronic urticaria）。

慢性蕁麻疹發病可以維持兩個月到數年，但一般不像急性每天都出現，可能1星期發病2至4次，但持續數月或數年。很多人見到別人有風疹，就感覺到自己都痕癢起來。但這應該是心理作用，因為風疹並不是傳染病，請大家放心。下次繼續談慢性蕁麻疹。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）