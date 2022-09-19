中西夾擊前列腺癌 中藥紓緩手術後遺

既然西醫治療有效，中醫在治療局部前列腺癌又有何角色呢？

早前提及，以中西醫結合治療已擴散的前列腺癌（見文〈壯年患者多基因突變 中西藥夾攻治頑固前列腺癌〉bit.ly/3x1Z7NV）。今次闡述中西醫如何互相配合治療早期前列腺癌。

早期沒擴散 手術、電療根治率高

早期前列腺癌，指癌細胞還是局限於前列腺當中，並沒有擴散到其他骨頭或內臟。對於局部前列腺癌，西醫一般按照前列腺癌指數，即前列腺特異抗原（PSA）高低、影響位置和前列腺癌病理報告中的分化程度，再釐定病人屬於低中高3種風險組別（見「未擴散前列腺癌風險分類」一表）。

早期前列腺癌治療主要兩大方法，手術切除或使用俗稱電療的放射治療。兩種方法各有優劣，有不同合適症和病人選項，總的而言兩者根治率非常接近。對於某些中、高風險的前列腺癌患者，假如使用電療，或需要配合半年或至兩年荷爾蒙療法。

中醫治療主要是減低西醫治療的併發症，提升病人生活質素。

術後腎虛滲尿 膀胱忍尿力下降

前列腺癌患者在手術後，會有輕微滲尿，一般在手術後數星期自然慢慢回復；但有小部分病人即使好轉，但仍受滲尿影響生活。中醫認為不少病人屬於腎氣虛弱，令膀胱忍尿能力下降，所以治療需要補腎氣。常用中藥包括著名中藥方金匱腎氣丸，當中地黃可以補腎陰，附子、肉桂可以補腎陽，陰陽兼顧。另外，有些常用中藥例如蓮子、茨實，也有一點協助收斂小便的作用，幫助回復小便忍耐力。

另外，雖然電療技術愈來愈先進，但有些病人始終會出現電療後長期副作用，包括小便出血、大便出血等。原因是電療過程中，部分放射線灼傷了大腸黏膜和膀胱黏膜（現時有新方法，透過注射水凝膠減低大腸發炎風險，以後再談）。

電療後小便出血 清膀胱濕熱止血

最近有一名病人，兩年前由於前列腺癌擴散到附近的淋巴腺，需要接受較大範圍的電療。電療後反覆出現小便出血和小便疼痛，經膀胱鏡確診為膀胱發炎，治療了1年病情反覆，並影響正常生活。最困擾病人的是每次打高爾夫球時，因為動作大，球賽後就會小便出血。病人希望透過中藥治療改善情况。從中醫角度，是因為濕熱積聚於膀胱，再加上病人經常睡眠不足和進食辛辣，導致膀胱熱上加熱，引起出血。治療以中藥清膀胱濕熱，涼血止血，再配合生活作息改變，數星期後小便出血情况已經停止，病人可以再去打高爾夫球。

亦有病人因電療後大便出血而尋求中藥治療，其徵狀和痔瘡出血沒有太大分別，用清大腸濕熱的中藥，再加上調理腸胃，一般大腸出血都能控制。

益氣養陰 改善疲倦潮熱

此外，部分前列腺癌患者需要注射荷爾蒙藥物，常見副作用是身體感覺疲累，部分病人會出現短期潮熱、盜汗。這一類病人可以利用中藥益氣養陰，改善疲倦和潮熱等副作用。

總而言之，早期前列腺癌，透過合適治療，根治率很高。但無論接受什麼治療，都可能出現一些副作用，透過中醫藥可以減輕不適，中西醫配合治療的確是相得益彰。病人接受前列腺癌治療，無論選擇中醫或西醫，之前必先請教主診醫生和中醫，以策安全。

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文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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