吾生有杏：院長醫生周記（212）：科學美麗之處

例如中大醫學院，發明了利用腸道微生態（gut microbiota）檢測大腸癌及大腸瘜肉的風險，只需要極小量糞便樣本便能夠預測這個頭號癌症，令不少迴避大腸內窺鏡檢查的人士重新正視這個健康威脅。有別於其他非入侵檢測工具，分析腸道微生態是現今唯一方法預測早期瘜肉及其復發風險，協助醫生轉介真正有需要的人士，接受大腸內窺鏡檢查。

研發新配方 針對腸道致癌惡菌

最近我們的團隊更利用大數據分析，研發了針對致癌惡菌的微生態配方。我們首先把大腸癌移植至老鼠體內，然後以新研發的微生態配方餵飼老鼠，發現大腸腫瘤明顯地萎縮。我們再以此配方給予腸道致癌惡菌指數高的人士服用，發現指數從高位回落。這項研究進一步證實腸道惡菌是導致大腸癌的重要因素，而透過改善腸道微生態有望減少患上大腸癌的風險。

還記得10多年前，當我們提出腸道微生態與大腸癌息息相關的理論時，學者大多表示質疑。科學美麗之處，就是不分種族，大家都是追求及尊重客觀數據。只要證據確鑿，縱是國際專家也不得不承認以往的錯誤，為着更美好的明天共同努力。

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編按：健康版下星期起推出全新內容，陳家亮院長專欄「吾生有杏」將繼續坐鎮健康版，隔周見報，敬請留意

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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