營養師意見：草本茶小心藏高糖陷阱

參蜜清熱潤喉，洛神花茶消脂，真的有效嗎？梁曦允表示，東西方都有不少關於草本成分的研究，如有研究證實花旗參可改善糖尿病患者血壓，並在老鼠研究中看到可改善血糖、血脂及脂肪肝，當中人參皂苷（ginsenoside）為主要有效成分，「但大部分研究都要直接食用一定劑量人參或其粉末、濃縮萃取物，而且持續一段時間才會有效果」，惟樽裝飲品內花旗參含量不知道有多少，效用成疑。

至於洛神花茶，最近一個台灣研究指出內含酚類和花青素，有助降血壓、改善抗氧化水平和令皮膚紅潤，惟她提醒「研究對象每天飲用200毫升洛神花茶，連續飲用6個月，才得出那些健康益處」。

植物草本熬煮 營養素或流失

梁曦允指，有關草本茶大型臨牀研究暫時不多，未能確定其健康益處，但這些茶飲主要材料是植物草本，一般鉀質較豐富，鉀有助降低血壓，排走身體多餘水分，有俗稱「去水腫」的功效。但根據食物安全中心資料，茅根竹蔗水、五花茶每100克分別含42毫克及43毫克鉀，鉀質含量不算高。而黑豆、黑枸杞、洛神花等含有抗氧化物，惟在熬煮或浸泡後，能保存多少營養素就不得而知。

另外，不少人認為蜜糖滋潤，故多選擇加入蜜糖的草本茶，梁曦允表示，雖然有研究支持蜜糖有抗菌、抗炎、抗自由基等作用，但「其熱量和砂糖睇齊，同樣是游離糖，升糖指數很高」，糖尿病患者及注意血糖人士要多加留意。

她續指，營養學角度而言，草本茶主要益處是吸引大家補充水分，但想飲得健康，要留意成分表，「如果排第一是水、第二就是糖，可以知道這些飲品糖分不低」。而且包裝營養標籤大都是每100毫升計算，以一樽茶飲有500毫升計，「即使符合低糖定義（每100毫升含不超過5克糖），整樽也有25克糖，已是世衛建議每日攝取糖分的上限，這還未計算正餐、甜品的攝取」。因此應盡量選無糖草本茶，如羅漢果本身有甜味，即使無糖也不苦澀。

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