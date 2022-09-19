揀樽裝涼茶 黃金比例擊退秋老虎

今個秋天屢破最高溫紀錄，乾燥兼夾酷熱；中醫提醒，提防「秋老虎」，潤燥清熱要有黃金比例！

遇上「秋燥」，肺容易被燥傷，出現口乾舌燥、鼻塞、咳嗽、失眠等徵狀。註冊中醫彭明慧表示，秋季注重潤燥：雪梨茶、花旗參蜜、羅漢果茶、川貝枇杷蜜偏涼，有潤燥清熱作用，適合秋季飲用。

認清「蜜」成分 糖太多反「生濕」

根據中醫學說，五行「木、火、土、金、水」分別對應五臟「肝、心、脾、肺、腎」，亦同時與五色「青、赤、黃、白、黑」相對應。「秋天五行對應金，而肺屬金，對應白色，故秋天養生以潤肺為主，白色食物如雪梨、乾無花果、海底椰等均可潤肺，或川貝枇杷蜜中的川貝及桔梗有化痰止咳之效，秋天適用。」彭明慧說。

另外，不少人選擇加入「蜜」的飲品，希望收滋潤之效。彭明慧提醒，要先清楚是哪一種「蜜」。以柑桔蜜為例，柑桔有潤肺功效，如只加入具消炎作用的蜜糖，助秋季潤燥。但果蜜如百香果蜜、士多啤梨蜜，主要由果汁和糖製成，未必幫助秋季潤燥，「秋季食用入肺經的食材才是『潤燥』，如飲料加入太多糖會『生濕』，不能潤燥」。

潤燥清熱6比4涼茶最適合

即使天氣乾燥，亦不代表熱氣、濕熱問題隨之消失。彭明慧提醒，秋天注重潤肺之時，亦需小心提防「秋老虎」出沒。初秋暑熱未消，氣溫仍相當高，故仍然有清熱需要。建議選擇同時具潤燥和清熱功效的涼茶，潤燥清熱比例為6比4，如竹蔗茅根、羅漢果茶，較適用於秋季。如燥熱體質者，或可選藥性偏涼的銀菊露。

但如何按自己體質選擇適合涼茶？彭明慧表示，很多病人求診時喜歡問自己屬於「寒底」或「熱底」，從中醫角度看，「人一出生並沒有分寒或熱底，所謂『底』視乎其飲食、居住氣候、生活模式，令他出現相關體質」，不同節氣可有不同體質。體質可分實火、虛火、濕熱等，講求「熱者涼之」，有「熱」才需要「涼」。故體質偏熱或有熱性徵狀人士，如經常出現口舌生瘡、咽喉腫痛、生痱滋、咬到牙肉、口苦口臭、舌苔黃厚、大便乾涸或便秘，便需要飲涼茶瀉熱。

重火喝廿四味 少許熱氣選雞骨草

若分不清體質屬於實火抑或虛火，或致愈飲愈虛，適得其反！彭指出，人體正常是陰陽平衡，舉例說，陰陽在體內各佔50%，如陽氣高於50%，屬於實火（熱性體質），需要降火，可按不同程度的實火選擇合適涼茶；重火人士可喝廿四味，有少許熱氣則可選擇雞骨草和火麻仁清熱。而虛火或虛熱則指陽氣屬正常水平，但陰津較少，喝涼茶會降陽氣致陰陽兩虛，出現疲倦等症狀。故虛火者不適合飲用涼茶，而是要滋陰潤燥生津，如飲用以無花果、玉竹、沙參等食材煲成的飲料，補充人體水分。

實火徵狀：

‧容易煩躁

‧面色火紅、多眼垢

‧小便濃黃、氣味重

‧口乾口苦

‧鼻及額頭多見爆瘡

‧舌質紅、苔黃厚

虛火徵狀：

‧兩面顴位潮紅

‧五心煩熱（即雙手心、雙腳心及胸口感到煩熱）

‧夜睡出汗

‧心煩失眠

‧口燥咽乾

‧舌紅苔少或光紅無苔

藥性太涼五花茶 秋季不宜

另外，別以為秋天乾燥就不會「濕」。彭明慧表示，秋冬期間若經常吃寒涼食物，可致口苦口乾、眼澀舌燥、身重睏倦、大便溏爛或涸結、小便短黃等濕熱徵狀，屬於「內濕」。處理濕熱問題，建議飲用以太子參、茯苓、生熟薏米等製成的飲料，健脾祛濕；而秋季不宜喝藥性太涼的五花茶清濕熱，以免傷及脾胃。

「涼茶始終並非普通飲料，或多或少帶點藥性，飲得其法對身體有益，反之得不到效用之餘，甚或有反效果，並非人人適用。」彭明慧提醒，平時怕冷、怕風、多汗、經常面青口唇白、易頭暈或不夠氣的體質虛弱人士，飲用涼茶後不僅會加重體虛徵狀，嚴重會傷及脾胃，導致腹痛和腹瀉，多飲會令體質更虛寒。此外，患有慢性腸胃炎或有腸胃問題人士、關節炎患者、風寒感冒者、處於經期的女性、長者、3歲以下幼兒、孕婦和新產婦都不宜飲用涼茶。

■簡易製作：DIY無糖茶飲清潤

樽裝涼茶普遍加入糖分，中醫認為，過量攝取糖分會令人體「生濕」，導致「濕重」，涼茶藥效或受影響。註冊中醫彭明慧推介2個適合秋季的涼茶配方，DIY兼具清熱、滋潤的無添加糖茶飲！

●竹蔗茅根馬蹄百合茶

功效：涼血解熱、清肺寧神

材料：竹蔗半斤、鮮茅根4両、馬蹄20個、乾百合1両

●雙果雪梨茶

功效：清熱潤肺、去燥化痰

材料：羅漢果半個、無花果8個、海底椰3錢、雪梨4個

做法：

1.洗淨材料，馬蹄去皮或雪梨去核

2.煲內加入材料及2公升水

3.大火煲滾後轉中火，煲約45分鐘即成

備註：

•體質偏熱人士每星期可飲2至3次；一般體質人士每星期可飲1至2次；虛寒或虛熱人士不宜飲用

•早上或午飯後1小時飲用，每次1碗，宜溫服

•吃完寒涼食物，如西瓜、雪糕或蟹等不宜飲用，以免寒上加寒

文：植蔚卿、李欣敏

編輯：梁小玲

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