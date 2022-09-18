通識導賞：電動可移動工具 不是汽車附屬品

白石角先導試驗

立法會交通事務委員會將電動可移動工具分為3大類，第一類是電動個人移動工具，例如電動滑板車、「風火輪」，主要以電力驅動；第二類是電動輔助單車，外表與單車相似，使用者仍要自己踩，不過在電動輔助下，上斜時會比較輕鬆，時速達某速度後就會中斷電動輔助；第三類是電動個人移動輔助工具，即電動輪椅。現時在公共道路上，使用第一、第二類電動可移動工具均屬違法。

香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊在2013年購入了第一輛電動可移動工具，當時他在北京清華大學讀書，身邊同學常使用電動滑板車游走校園，令他發現電動滑板車比單車更方便。「在校園入面我們經常踩單車，但踩單車有很多問題，例如經常日曬雨淋，又會被人偷單車，又要找地方泊車，有時又找不到自己的單車。」相反，電動滑板車體積比單車小，容易隨身攜帶，他可以從家裏踩電動滑板車到地鐵站，把電動滑板車摺疊後帶上列車、課室。「北京地方好闊落，目的地離地鐵站都比較遠，所以電動滑板車非常派上用場。」而且騎電動滑板車比單車省時省力，不怕上班、上課前會踩到身水身汗。

他回到香港後，電動可移動工具在香港尚未普及，在公共地方使用也不合法。直到今年，運輸署與香港科技園公司合作，從5月23日開始，在白石角一段長約3公里的單車徑上，進行為期6個月的電動可移動工具先導試驗，政府會蒐集參加者的使用數據用作分析。先導試驗參加者可以使用電動個人移動工具或電動輔助單車，來往大學站和科學園。參加者需持有私家車或電單車的正式駕駛執照，並有至少一年的電動可移動工具使用經驗，亦要遵守安全守則如戴安全頭盔、限速每小時25公里等。嚴丞翊亦有參加是次計劃，平均一星期去白石角單車徑兩三次，他認為電動滑板車和其他單車使用者、行人相處融洽。「行人不能走單車徑，理論上行人留在行人路跟我們就沒有衝突。單車方面，因為我們有速度限制，時速25公里，所以和單車都融合到，有些單車甚至比我們快。」

「5公里法則」

根據個人經驗，嚴丞翊稱踩電動滑板車比人行路快5倍，由大學站前往科學園不用10分鐘，「有時等巴士都不止10分鐘」。他期望政府能盡快合法化電動可移動工具，令市民出勤更加方便快捷。如果目的地位於5公里範圍內，市民可以選擇踩電動滑板車，不用煩等車、泊車；如果目的地超出5公里，可以踩滑板車到交通樞紐，轉乘公共交通工具。「街道變革」發起人、倫敦運輸規劃師嚴卓衡認同對於5公里的中短途旅程，電動滑板車這類微型交通工具（micromobility）的確方便。「無論是否電動，一架電動單車，或者電動滑板車，或者普通單車，它都可以提供由A點去B點的選擇，也不需要很多路面空間。」在行駛期間，私家車佔用的路面空間比單車多28倍，以微型交通工具代替私家車有助緩和路面擠塞。不用塞車、找泊車位，微型交通工具甚至可能比私家車更快到達目的地。

嚴卓衡也指出電動可移動工具特別適合香港街道地勢，如依山而建的港島街道，過往靠人力踩單車倍感吃力的上斜路，如果以電動滑板車、電動輔助單車代步，能使用家踩得更輕鬆、更遠，提高單車代步的誘因。為了解決塞車問題，山多平地少的葡萄牙里斯本2014年推出電動輔助單車租賃計劃，鼓勵以單車代替駕駛私家車。西班牙馬德里同樣推廣電動輔助單車，發現電動輔助單車令單車用家更願意踩得更遠，本來要坐巴士、私家車才去到的距離，現在踩單車也能夠去到。嚴卓衡相信，微型交通工具也能夠分擔公共交通的壓力，「尤其在一些經常被cut班，或支撐不到公共交通路線的地方，就非常有用」。

主動出行模式減碳排

政府似乎也有相同願景，在今年展開的《交通運輸策略性研究》中，政府明言明白難以單靠擴展道路滿足私家車需求，須以嶄新策略，解決交通擠塞問題。政府提出4個研究方針，分別是充分利用有限的道路空間、提供以人為本及有效率的公共交通服務、提倡綠色運輸和主動出行模式，以及把握機遇加強與大灣區其他城市的交通聯繫。主動出行模式（active transport）即非機動、依靠人力的出行方式，例如步行、踩單車，鼓勵人在通勤時順便做運動，也減少碳排。政府亦提出希望將來能運用單車及電動可移動工具，建設更全面和完善的單車徑網絡，提供可以運載單車的電梯等的單車及電動可移動工具友善設施。這也是全球趨勢，嚴卓衡現身處英國，上班以電動輔助單車代步。「Covid之後，歐美都越來越多人踩單車，英國2020年推行了Cycling and walking plan for England，開始改變法例，說街道設計、交通策略，應該要鼓勵active transport。」

但英國和香港同樣有聲音擔心電動可移動工具的安全問題，香港也不時有電動可移動工具用家發生意外，令自己或他人受傷。在設計以人為本的交通策略時，又如何確保道路上不同持份者，包括行人、單車使用者、電動可移動使用者和汽車駕駛者的安全？

安全意識增進課程

在英國，電動輔助單車及電動滑板車受不同法例監管，市民可以合法在單車徑或單車專線踩電動輔助單車，不用購買第三者保險、不用申請牌照，就如踩普通單車一樣；但電動滑板車在英國未完全合法化，政府在部分地區如倫敦展開試驗計劃，市民可以租用指定共享電動滑板車，在車路和單車專線行駛，但不能上行人路，時速不得超過25公里，租用人亦要持有駕駛50cc以下的二輪或三輪車駕駛執照。嚴卓衡曾試過租用，「電動滑板車前後面都會有車牌，會有一個編號讓人看到，如果發生意外、撞到人，其他人可以透過車牌找到是誰駕駛」。他相信限制時速25公里能有效減低意外風險，重點是執法人員能否把關。嚴卓衡又提醒，其實25公里並不算太高速，香港單車徑限速每小時50公里，Google map計算平均人行步速為每小時4.8公里。「本身踩公路單車，其實好容易已經踩多過25公里，所以如果踩電動單車，限制在（時速）25公里，安全問題未必真的這麼大。」

在香港白石角的電動可移動工具先導試驗計劃，電動可移動工具也限制時速25公里，只可以在單車徑上使用，參加者要佩戴安全頭盔，不得載客，黃昏至凌晨時分要亮燈。在先導計劃開始前，嚴丞翊開班教授參加者安全意識，例如預留充足煞車距離、轉彎或轉線前要望身後、下坡時重心靠後，「最好大家都先上安全班，有很多技巧或者操作方法，或者防禦式駕駛，這些學得越多就越安全」。曾有人第一次試用電動滑板車，在單車徑高速行駛時失足不治，嚴丞翊指不同因素導致意外發生，但這些因素都可以透過增加安全意識避免。「首先他是一個新手，再揸一部跑車級的滑板車，而且超速，還要不戴頭盔。」

共建微交通友善社區

嚴丞翊也提議可以以速度分區，分隔行人、單車和電動可移動工具使用者、汽車，未來可以建設更全面的單車徑網絡，令電動可移動工具更四通八達。嚴卓衡則提出，在規劃單車出行網絡時，更應該摒棄過去單車徑要與車路分隔、行幾步就要落車過馬路的做法，設計真正單車友善的道路。「香港單車徑設計是很落後。」香港單車徑標準參考自1979年的英國單車道路設計手冊，當時相信單車徑與車路分隔開來比較安全，導致單車徑與馬路割裂，到路口就要落車過馬路或者過隧道，對單車使用者來說大為不便。「但現在已經過了40年，英國已經更新了設計手冊，其實有好多criteria和標誌設計……如果單車在車路上行駛，如果車路流量、汽車速度低於限速，其實單車都可以安全地跟汽車一起使用道路。」在英國倫敦、美國紐約都發展出「單車專線」，單車專線在車路旁，以行車線、石壆、高低差等方式分隔，佔據約一條行車線闊度，讓單車、電動輔助單車行駛，使用者要遵守道路交通規則，紅燈時與鄰線的車輛一起停車，綠燈一起開車。「因為它們的速度是可以納入為，既不是行人路，又不是車路的方式處理。」

轉入內街，如果車路車速夠慢、車流夠少，甚至不用明顯分隔，單車和電動可移動工具也可以走在馬路上。街道變革提倡內街限制時速30公里以下，配合減速平台、曲折路形、擴闊行人路等緩行措施，令內街車速變慢，一來減少車禍，保障行人安全，也令微型交通工具更容易在馬路行駛。「Google map興起之後，多了好多車流走入內街，其實這些車流是不關這個社區事，只是駛進來當捷徑，但多了行捷徑的情况，就好影響居民健康、空氣污染、道路安全，因為那條路本身不預計有這麼多車經過。」嚴卓衡舉例可以仿效外國的低車流區（low traffic neighbourhoods），不讓汽車駛進內街核心區域，只讓微型交通工具通過。「不需要興建單車徑，已經可以好舒服地出行，因為那個地方好少車會經過，就可以用好低成本做到單車友善的社區。」

但街道無論如何設計，最重要是能夠回應該社區的需要，多車房的街道就設計車路疏導車流，多行人活動的街道就要減慢車流、讓路予微型交通工具，以人為本規劃交通。微型交通工具不是汽車的附屬品，而是讓人享受街道的工具。「街道不止是通道，街道本身都應該設計成一個公共空間，讓人更加容易享受這個地方的環境，令到這個地方更加人性化、更加宜居。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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