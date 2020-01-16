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movie chic, movie style：《電影版99.9不可能的翻案》：松本潤幾有魅力

【明報專訊】近年多看了韓劇、美劇，甚至ViuTV港劇，近日看了日本片《電影版99.9不可能的翻案》，就想起，都有一段日子沒看日劇了。

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