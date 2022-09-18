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三十而立：專訪舞者梁繼文 隨着緣分聞歌起舞

【明報專訊】我們看演唱會時，往往聚焦演唱的歌手，而旁邊跳舞的舞蹈員則猶如配角，襯托着主角發光。其實舞蹈本身就是一種藝術，不論商業舞、街舞，還是古典舞，都有其獨特光芒。

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