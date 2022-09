另邊廂,忽然傳出法國著名導演高達選擇「輔助自殺」,了結自己的生命,事件更在法國引發安樂死的討論,讓朗天即便嘆句「太高達!」他在懷念其才華的同時又論及電影的本質,家明則由《中國女人》講起,電影也是拍於1967,文章試圖解讀其信仰。

近日有聲音關注涉及反修例運動的被捕青年的前路問題,記者訪問了「蛻變計劃」的項目總監麥曉輝,麥援引的緬甸經驗有趣也創新,至於援助香港被捕青年,他說:meet them where they are.

(本網刊出的文章及作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

