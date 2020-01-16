e新品：TAG Heuer與保時捷連線 智能表看車速電量

其實TAG Heuer與保時捷並非首次合作，之前一次是推出TAG Heuer×Porsche Carrera限量版計時腕表。不過今次推出的是智能手表，因此不單止外形不同，功能也與普通版有頗大分別。首先新表加入專屬表面，圖案設計以電路板和跑車賽道為靈感，以提升科技感與速度感。同時特別加入專用App，車主只要將手表連接到車上系統，便可從手表上看到汽車資料。

冰藍色字樣搶眼 兼容多個車款

外表方面，今次保時捷特別版手表加入不少跑車元素，除了在直徑45毫米黑色鈦金屬表殼上加入保時捷電動跑車Taycan車身可見的冰藍金屬色外，黑色拋光陶瓷表圈上也參照保時捷跑車的車速表設計，加上由0至400的專用刻度，用於顯示汽車功能相關資料時更就容易觀看。表圈下方加上冰藍色「PORSCHE」字樣，上方亦設有同色「100」字樣，表背則鐫刻TAG Heuer×Porsche字樣，令這款特別版手表吸引力大增。

今次Connected Calibre E4保時捷特別版，兼容的保時捷型號包括Panamera（2022年起的G2 II型號）、Panamera（G2）、911（ 2022年起的992型號）、911、Cayenne（2022年起的E3型號）、Cayenne（E2 II）、718、Macan II/III、Macan、Taycan。用家只需透過表內Wear OS My Porsche應用程式，即可將手表與跑車連接。

售價：$22,250

查詢：2375 0836