ASUS 14吋流動顯示器 駁流動裝置靈活辦公

為方便用家，機背設有無段式支架，而用家配合DisplayWidget Lite軟件，便可自動切換橫向、縱向顯示。為免顯示器用光手機或手提電腦的電量，機體配備兩個可支援電源輸入及DisplayPort Alt模式的USB Type-C插槽，就算用了一個插槽接駁手機或裝置輸入畫面，也可用另一個插槽為顯示器供電，另外亦設有一個micro HDMI插槽，方便連接其他裝置。

■ASUS ZenScreen Ink MB14AHD規格

屏幕尺寸：14吋

屏幕比例：16:9

解像度：1920×1080像素

反應時間：5ms（GtG at Faster）

輸入：Micro HDMI、USB Type-C×2

體積：12.5×201.2×324.2mm

重量：0.87kg

售價：$3899

網址：bit.ly/3BqnSpl