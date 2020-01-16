ACER 49吋特大曲芒 打機睇戲無殘影

屏幕提供3840×1080像素解像度，並設有144Hz刷新率，就算用來看動作電影也不用怕有殘影。用來打機的話，屏幕亦支援AMD Radeon FreeSync 2，能消除快速轉換視點或高速移動時出現的畫面撕裂問題。顯示器亦取得VESA DisplayHDR 400認證，表示顯示器在HDR的亮度、色域等都達到一定標準。此外，機體亦支援PIP（子母畫面）及PBP功能（畫面並排），讓用家接駁兩部裝置，同時在顯示器上輸出畫面。

■ACER EI1 EI491CR規格

屏幕尺寸：49吋

解像度：3840 x 1080像素

對比度：3000:1

反應時間：4ms（GtG at Faster）

輸入：HDMI×3、DisplayPort

體積：172×375×1198mm（不連坐枱架）、240×456×1198mm（連坐枱架）

售價：$7998

網址：acer.com/ac/zh/HK