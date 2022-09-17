1964傳奇斗零飈2萬元 儲女王頭 硬幣勝紙鈔郵票

（註：本版提及藏品市值估價由受訪者提供）

新王錢幣價值 視乎發行量

英女王逝世後，本地的炒賣市場興旺起來，除了留意各式「女王頭」錢幣和郵票，近期開始有人討論查理斯三世繼位後發行物品的價值。坊間對此看法不一，從事錢幣買賣30多年的金輝錢幣郵票公司老闆陳榮輝稱，他會考慮君主能在位多少年，來衡量有無投資價值，「如果君主只做了1年，他推出的錢幣就會很值錢」，即收藏錢幣的不二法門——物以罕為貴。他以近期內地活躍的錢幣市場為例，「現在內地市場炒賣銀幣，那些僅在位1年、3年的（君主所發行的錢幣），就變得很罕有」。

他建議有意入手的人，盡量買特別版、罕有的產品，如金銀幣、發行量低的紙幣紀念品等；而儲金銀幣時，宜收藏有面值的錢幣，他以面值1000元的紀念金幣為例，「即使金價跌到只有每両100元，金幣仍值（面值）1000元」，建議循正式渠道或有信譽的代理購買。

全新幣擺動有「車輪光」

查理斯三世的錢幣、郵品、紀念品等暫未有推出消息，收藏家或要先等等。數到近期本地最熱門的王室周邊商品，始終是印有英女王肖像的硬幣和紙幣。不過並非每個女王頭的硬幣均有價有市，當中1964年的「斗零」（5仙）最有價值，發行量低，坊間對此流傳不同說法，陳榮輝娓娓道來這個「傳奇斗零」的故事。

話說一間負責鑄造斗零的英國造幣廠在1964年結業，交由另一間造幣廠生產，直至1965年才投入市場。因此當年市面上流通的斗零大多是刻有1965年字樣，1964年的則非常珍罕。上世紀七八十年代在銀行工作的陳榮輝，跟一些老行尊學玩錢幣，購入一袋5000個全新斗零，「一袋斗零中，最多只能找到2個1964年鑄造的，原來這些斗零混入1965年那批」！他指一枚普通用過的1964年斗零，如果女王臉上沒被刮花、硬幣沒明顯崩裂或損耗的，市價起碼值5000元；全新、未使用過的更可高達20,000元。

除了1964年斗零，有價有市的硬幣還包括全新1983年2毫、1978年2元、1978年十角形5元和1980年1毫等。他指全新、保養得宜、市面流通量少的硬幣才有較高價值。何謂全新？可留意「車輪光」，即左右擺動硬幣時，表面所見到的兩條光線，清洗過的硬幣即使看來全新，但已沒有這兩道光線，價值已經下跌不少。

1954、55年1元紙幣 現值1000元

至於紙幣，整體價值低於硬幣。1952至1959年發行的女王頭1元紙幣中，以全新的1954及1955年紙幣較高價，「因為出得少，價值尤其高」。這兩個年份的一張全新1元紙幣，現時市價約值1000元，其他年份的全新1元，則約200至300元不等。

全套軍裝郵票 市價$1500至$1800

小小一張印有美麗圖案的郵票，亦是不少人的收藏起點。陳榮輝指連日來有不少人來買女王頭郵票，多是收藏、紀念為主。印有伊利沙伯二世頭像的郵票價格有高低，當中以1962年全套的軍裝郵票價值較高，市價約$1500至$1800，他近期已賣出不少，只剩下小量存貨。「1960年代香港環境一般，哪有人儲郵票，就算儲亦未必有能力儲齊全套」，因而較少人擁有這套郵票。

電筒照郵票 處理痕迹無所遁形

無論為紀念抑或炒賣，他提醒大家慎防買到經處理的郵票，「一經處理，價值就會大跌」。例如部分看來乾淨的郵票可能經漂白水漂去污漬，又或有些用過的郵票以熱水浸過，從信封上除下後，以人手方式掃回背面膠水。如何避免中招？「很多收藏品都是見光死」，他建議可用電筒照郵票，讓處理過的痕迹無所遁形。

升值能力低 「香港郵票不要玩」

綜觀硬幣、紙幣和郵票3種收藏品，陳榮輝建議新手先從硬幣入手，因相對另外兩款損耗較低，相反紙幣要保養得好並不容易，「因為一張紙，礙於環境、天氣、人為因素等易有損耗，如手汗大的人摸過銀紙後，十年八年後摸過的位可能就會變黃」，或使價值大打折扣。

「至於香港郵票就不要玩啦，早期老行尊玩到現在，早就心淡，（郵票）只有紀念價值沒有升值能力」，說時不無唏噓。他憶述郵票在回歸前幾年曾經風光，「英國概念」被熱炒，內地大舉收購女王頭郵票，「那時很多人通宵（在郵局）排隊，幾乎全民皆炒」！店內一款1992年推出的女王頭郵票，面值1元3角，全版100張面值130元，當時可以500、600元轉售，但現在已跌穿面值，全版僅售88元。他解釋郵票大跌價與回歸後郵局的政策不無關係，「1997年後到現在，郵局做了『順德人』，基本上你要多少就賣多少給你，即使今日沒有貨，之後都能出貨給你」，郵票玩家難再炒賣郵票，心淡離場，連帶以往幾十年來都很值錢的郵票產品倒下，市場持續積弱至今。

他又不諱言，1997年後英女王物品整體的炒賣價值已慢慢減低，2000年後中國錢幣起飛，炒賣市場大，反而將早年轉售內地的香港錢幣、郵票產品賣回香港。2000年後，他開始兼營內地的錢幣、郵票產品，公司才能營運至今。●

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[專題]