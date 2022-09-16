留下舊養分 種出新建築

博物館或者展覽最初一個功能，是透過展示帝國在戰爭或殖民奪來的各地珍品，彰顯帝國的權力。如今，帝國在世界的痕迹漸漸褪去，展覽的主要功能變成框起一個空間，讓參與者注視空間中之物，甚或注視空間本身。「2022港深城市 \ 建築雙城雙年展（香港）」雖然沒有來自世界的奇珍異寶，卻蒐羅了建築與香港不同社區的故事，重申建築應該以人為本的特質。此外，展覽選址亦有其涵義。以北角（東）渡輪碼頭為例，本來為汽車渡輪碼頭，隨着東區海底隧道建成，汽車渡輪碼頭用處大減，因應時代轉型為維港遊和珍寶海鮮舫以外的海上餐廳，與社區發展一同蛻變。

用AR重遊大學道2號

城市發展自然淘汰舊建築，然而怎樣的舊建築才值得保留？有兩組參展單位分別以事前與事後的角度，詰問同樣的問題。Pursell團隊提出「文物先行區」的概念，以西營盤為試點，包括了已被政府評為歷史建築的第二街公共浴室和救恩堂，同時提出區內雀仔橋、福安里和華寧里可能都具有同等的歷史價值、值得保育的潛質。像西營盤這種舊區，重建迫在眉睫，先行倡議文物先行區，可能有助於保育應該留下來的建築；專門倡議保育香港現代建築的「戰後建築研究檔案」，則選擇以事後的角度，講述一個香港現代建築保育失敗的例子——大學道2號。他們透過保留大學道2號部分構件，配合AR技術，讓觀衆虛擬地重返已消失的大學道2號，探索用虛擬影像保育當代建築的可能，以及讓觀衆在虛擬世界感受已拆卸的現代建築，反思尚存的現代建築之保育價值。

問到建築有什麼特質？大？固定？其實建築不一定要大，甚至可以移動。Recetas Urbanas、陳偉森、劉希敏、鄭穎臻和馮炳德的團隊就製造設計了可以折疊、搬走的木板屋。事源政府部門每季都在觀塘碼頭有一次清場行動，換言之，該處無家者的居所約每4個月就會被清拆一次，需要重新尋找材料重建家園。而能夠折疊、搬走的木板屋讓無家者的居所在清場時免受拆毁，重拾建築以人為本的特質。

就地取材活化梅子林村

與此同時，建築不是市區的專利，還可以出走山旮旯。香港中文大學建築學院副教授鍾宏亮率領學院團隊，到訪具360年歷史的客家村落沙頭角梅子林村，就地取材，如土、石、沙等，修復兩處建築遺址，活化梅子林村。而且就地取材不等於簡陋，已建成的壁畫屋和老屋群甚具格調，由於就地取材，身處自然環境又不感突兀，更讓梅子林村有了生氣，因為建築本身就是為了讓人聚集。運用就地取材的做法，還為未來可持續鄉郊發展開了先路。

4個參展單位也離不開4個字：「以人為本」。還有52個展覽單位，等待你發掘。●

2022港深城市 \ 建築雙城雙年展（香港）

日期：即日至11月26日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：北角（東）渡輪碼頭、中環街市及天星碼頭（中環及尖沙嘴）

網址：bit.ly/3BwRYYh

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳