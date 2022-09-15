裸麥煙熏三文魚治 北歐「家」的味道

瑞士薯餅拌蛋汁 口感豐富

在北歐咖啡店中必試丹麥開放式三文治（Smørrebrød ），而三文治則用上北歐人最愛吃的裸麥包，內裏夾雜大量果仁碎，口感較實在，帶原始麥香。當中煙熏三文魚最受歡迎，店裏特別採用本地熏製的三文魚，吃時還帶有濃濃的煙熏香，再拌入酸忌廉、蛋黃醬、蝦夷葱等豐富三文魚的味道，另外還鋪上雞蛋、小蘿蔔、醃洋葱、酸豆等，鮮甜美味，飽肚感十足。

除了煙熏三文魚三文治外，店中有不少菜式以北歐盛產的三文魚為主角，就如自家創作的藍莓醃製三文魚便做得相當出色。大廚以急凍藍莓、香草、鹽等打成醬汁後，鋪在魚肉上醃足24小時，讓本來的橙調綴上迷人的藍紫色彩，藍莓味不會太突出，反而在原有的魚鮮中添上淡淡的酸甜，伴以裸麥麵包、刁草、法式鮮奶油、紅洋葱、小酸豆等，是一道不錯的小吃拼盤。

瑞士薯餅亦充滿着北歐味道，這道菜是當地人最常吃的all day breakfast，將薯仔切成幼條後煎成薯仔班戟，入口香脆又帶粉糯的薯香，配以煎至香脆的煙肉、鹹鮮味十足的香腸，再加上太陽蛋，吃時將太陽蛋切開，讓薯仔沾滿蛋汁，味道更加豐富。

這裏還有多款特色雞尾酒，必試Brown Cheese Old Fashioned，以自家製的焦糖芝士做主角，細滑帶拖肥甜味，配上Maple Aquavit，入口帶柑橘香氣，而芝士的焦糖香令酒味更加特別，伴上三文治再添風味。

■Hjem

地址：上環荷李活道161號

查詢：2362 9193

註：逢周一休息

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