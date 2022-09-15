歎中歐招牌菜 呷一口蒸餾酒 煎肉扒香脆 蘋果「漩渦」誘人

擁有青綠外牆的Schnitzel & Schnaps，在中環荷李活道上的確搶眼。甫入店便看見以深木色為主調的酒吧，四周鋪上米白色暗花復古圖騰牆磚，在各式各樣的酒樽點綴下，帶着異國小酒館氣息。餐廳面積不算大，柔和的直紋牆紙、天花的紋理階磚、酒紅色舒適卡座，氛圍輕鬆寫意，猶如置身歐洲小鎮的餐館中。

濃菜湯分三次熬煮 濃縮鮮味

店名Schnitzel & Schnaps分別代表着兩種中歐招牌美食——煎肉扒及蒸餾酒。煎肉扒的外貌猶如吉列豬扒般，是一塊裹上麵包糠、薄薄的肉扒，當中以小牛肉最為經典；蒸餾酒則是以水果搗碎、蒸餾而成，當地人認為飽餐過後，呷一杯蒸餾酒有助消化。餐廳主廚 Krzysztof Bandel來自波蘭，從小對烹飪充滿興趣，14歲時入讀波蘭的烹飪學校，在服兵役期間，曾擔任軍隊廚師，隨後到倫敦發展，並於2008年移居香港。來港後，他發覺香港人對中歐菜較為陌生，決定帶來正宗家鄉風味。

要數最典型的中歐菜式，煎肉扒便是其一，一般大家認識的是煎小牛肉，但亦有豬扒、雞肉、劍魚等，而煎小牛肉（Wiener Schnitzel）源自奧地利，在19世紀的奧地利烹飪書籍Allerneuestem allgemeinen Kochbuch，作者Maria Anna Neudecker在書中已有提及這道菜式，最初名為Wiener Schnitzel von Kalbfleisch，直到20世紀才正式稱為Wiener Schnitzel，並沿用至今。

Bandel先將牛肉捶成薄片，再沾上麵包糠煎至金黃色即可上碟。他並特別用上自家製的淨化牛油，以半煎炸方式處理，這比油炸更能保留肉汁，令肉質嫩滑，更帶有金黃色澤。牛肉本身並沒調味，只靠香草麵包糠以豐富牛肉的鮮味。煎好的小牛肉放上檸檬片、鯷魚及酸豆，大廚建議吃時不妨加少許鯷魚增添鹹鮮味，令牛肉味更加突出。此菜還附有酸豆、歐芹、青葱及蔓越莓醬，清新味蕾的同時，亦豐富牛肉的味道。

東歐有羅宋湯，中歐則有濃菜湯。濃菜湯的材料會因應地區有所不同，部分地方會放番茄，有的則會加入酸忌廉，而餐廳這道以紅菜頭為主的濃菜湯便是Bandel的家鄉地道做法。他先將紅菜頭、薯仔、紅蘿蔔、大蒜等蔬菜以小火熬足2日，以濃縮其鮮味，然後取走材料，加入新鮮材料再多熬4小時，然後再取走材料，最後加入新鮮材料及調味如紅酒醋、糖、蒜頭等煮熱即可上枱。分3次熬煮有助提升其鮮味，亦能令濃菜湯的紫紅色澤更加吸引，味道更帶酸勁，入口亦隱隱嘗到紅菜頭的鮮味，當地人愛以炸蘑菇餃子伴濃菜湯，一口湯汁，一口餃子，既解膩又開胃。

水果蒸餾酒 酸酸甜甜有驚喜

這兒的甜品選擇雖不多，但每款均極出色。德式蘋果卷的德文為Strudel，意思解作漩渦，有捲起來之意。蘋果卷最先在維也納出現，後來大受毗鄰的德國人歡迎，最後成為德國家喻戶曉的甜品。這裏的德式蘋果卷每日限量供應，以味道酸爽的青蘋果為主，切成大小均一的蘋果小粒，連同酸忌廉、肉桂等香料加入麵糰中捲起來，放入焗爐大約15分鐘，享用時配上雲呢拿雪糕，蘋果卷香軟不膩，雪糕更能提升口味，令甜品迷無可抗拒。

店裏的另一個特色是蒸餾酒，這裏的蒸餾酒以水果為主，有黑布冧、啤梨、櫻桃等，入口帶淡淡果香，不過酒精度較高約為40%，而部分蒸餾酒帶有草本花香或是辛香料，甚至是松果、稻草等口味，味道相當有驚喜。由於酒精度較高，調酒師特別將之調配成不同的雞尾酒，如Silk Road以四川花椒蒸餾酒、西柚蒸餾酒、新鮮西柚、菠蘿、柑橘等調配而成，酸甜中帶酒勁；Kirschblüte則混合車厘子蒸餾酒、熱情果利口酒、蔓越莓及少許柑橘，酸酸甜甜，清新開胃，是不錯的餐後佳釀。

■Schnitzel & Schnaps

地址：中環荷李活道35號泉威中心地下

查詢：2889 1199

文：古月淇

編輯：朱建勳

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