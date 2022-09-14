Plastic: Remaking Our World 塑膠重塑世界？

塑膠在被視為污染元兇前，因為其可塑特質及戰後發展，被視為烏托邦素材。假如像設計指南的Le Plasticarium展覽呈現了過往對這種生活的想像，那Plastic: Remaking Our World展覽該是向未來進發，思考如何收拾殘局。展覽探索素材的來源，一如展覽所示，塑膠最早來源其實並非石油，並展出業內用上的海藻、絲菌等生態塑膠（A），展示非石油塑膠的可能。展內亦有不少經典塑膠設計，如Ball Chair等，但亦有與塑膠相關的系統設計，如由Ineke Hans設計可復修的REX Chair （B），又或是將塑膠再造平民化的Precious Plastic等（C），走出了純產品設計的框框而是走入了系統設計的範圍，讓塑膠能以更環保方式與生物共存。●

網址︰www.vam.ac.uk/dundee/exhibitions/plastic