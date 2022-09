Plastic: Remaking Our World 塑膠重塑世界？

【明報專訊】近年有不少與塑膠相關展覽,如布魯塞爾Musée des Égouts着眼於環保的Microplastics,位於馬德里着眼可完全回收再造的The Plastic Museum,又或是較小型但庫藏精彩、附屬於英國Arts University Bournemouth的Museum of Design in Plastics;而剛於德國Vitra Design Museum完結,將於10月移師到V&A Dundee展出的Plastic: Remaking Our World,則以塑膠如何改變世界為切入點。