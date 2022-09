【明報專訊】還記得Johnnie Walker兩年前慶祝200周年,推出Blue Label特別版本嗎?事隔兩年,品牌鼓勵大家放眼未來,伙拍數碼藝術家Luke Halls,發表以未來願景為主題的Cities of The Future 2220系列。Luke曾與Adele、Rihanna、U2及Beyonce等合作,他認為Johnnie Walker Blue Label其中一個的美妙之處,在於這款經典蘇格蘭威士忌於多年前調配,調酒師必須擁有遠大的目光和絕頂工藝,才能製作出歷久不衰的非凡風味。在Luke眼中,2220年的人類將會成為多行星物種,而赤紅色的火星將會成為人類生活的一個繁華殖民地,這個畫面便在Cities of The Future 2220版本的瓶身出現,用智能手機掃描酒瓶上的NFC,便能探索其作品。●