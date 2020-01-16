孝順發自內心 毋須大鑼大鼓

講起上來，我們家有傳統習俗，不止跪地斟茶，還要叩頭。我結婚的時候，跪低斟茶叩頭做到足，是我衷心感謝父母對我的養育之恩。我小時候最鍾意坐在沙發背上幫爸爸揼骨按摩，與孝順不孝順完全無關，只是我見到爸爸工作辛勞，想𧨾他開心完全自發，沒有人強迫我，亦沒有人教我做。

大小T小時候，我有和他們兩個一起向祖父母敬茶賀年，但長大後他們覺得尷尬，就免了。但他們兩個對祖父母對我的尊敬孝道，日常起居飲食的關懷備至，就已經有足夠孝心，毋須大鑼大鼓做表面工夫給其他人看。

教導孩子挺起胸膛做人

見到那些學生跪地斟茶的場面，我腦海中浮現的，是那些小孩子手中拿着膠花絲巾，扮高興不斷呼叫「歡迎歡迎熱烈歡迎」的歡迎場面。老老實實，烈日當空又或者天寒地凍暴曬暴寒幾個鐘，又叫又跳力竭聲嘶致喉嚨痛、中暑感冒話咁易。不是說「身體髮膚，受之父母，不敢毁傷」的嗎？孝之始也，何解如此兒戲？

香港教育的缺失，怪獸父母教育子女的缺失，罄竹難書！不過講到最大的缺失，就是沒有教導我們的孩子如何挺起胸膛做個「人」！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第414期]