多元導航：家庭關係靠彼此經營

記得有一年，某中學邀請筆者，擔任中一迎新日講座的講者。當中一名家長在講座後的表述，道出了很多家長在面對子女升中適應的感覺。這名家長是小學家庭活動的常客，為了可以好好地建立親子關係，均會出席學校所舉辦的家庭活動、工作坊及講座。同時間，她亦帶着一份「家校合作」的期望與孩子一同踏上中學的成長旅途。

放手讓孩子獨立探索

但是，當她帶着「家校合作」的期望時，卻遇上「放手吧」的聲音。在中學迎新活動中，收到的其中一個信息就是「家長們，放手吧，讓他們可以更多的自身探索與成長」。這樣的一個表達為家長帶來衝擊和不解。「為什麼小學時，在過往的家庭預防及發展的活動中，一般都是鼓勵家庭建立親密的關係，而當升到中一時，就告訴家長讓孩子獨立，請家長放手？」而最令他感到不解的，就是在場的很多家長也認同青少年到中學階段時，家長的角色就是要學習變得「抽離」。

其實，這些不解的演繹，可以從以下兩個角度去理解：

1. 家長並不希望放手，希望繼續擔當孩子的保護網，這是對孩子成長高飛帶有不捨與不安之情。

2. 家長可能理解放手的重要，然而感到困擾的是未知如何取得平衡，既能放手，亦能提供足夠的成長支援。這是在升中適應路上，家長學習調整管教方式的必經之路。

近年筆者在提升家庭抗逆力計劃的工作中，游走不同的中小學。我們發現，不少的少年人，願意與家人經歷共處的時光；也有不少的家長寧願請假，也希望能珍惜與子女相處的時間，為家庭記下美好的回憶和建構更穩固的家庭關係，在未來的路上互相支持。

進入校園 重視孩子成長點滴

記得一個中學輔導主任曾經這樣對家長分享：「多來學校吧！你們的參與可以讓子女知道，家長重視的不止是孩子的學業，亦重視孩子的學校成長點滴，以及身體力行的進入校園。」雖然，子女們起初會表示不願意，覺得尷尬。然而，當家長能身體力行，多參與、多表達、多關心，持之以恆，深信子女也會漸漸由尷尬變得習慣。

所以，在此鼓勵少年人和家長，努力經營彼此的關係，讓「家」能成為每一個成員的「根」，快樂時互相分享，困難時互相支持、躲避風浪。

如果希望了解如何在家庭建立正面家庭信念、促進互相支持的關係、提升積極解難能力等，歡迎到網址：bit.ly/3x2y9W9搜尋，了解更多由香港賽馬會慈善信託基金捐助和香港理工大學及4間非牟利機構（包括：香港家庭福利會、香港青少年服務處、救世軍和東華三院）聯合推行，為期3年的賽馬會抗逆有「家」計劃（計劃年期：2021年3月至2024年2月）。

文：江卓勤（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第414期]