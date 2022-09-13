家庭有教：與孩子親親大自然

植樹愈多 都市病病發率愈低

按照聯合國的統計，全球55％的人口生活於城市。人口學研究就顯示，市區栽種的植物數目愈多，人口的都市病病發率（如：過胖症、心臟病、糖尿病、過敏症等）就愈低。心理學研究又顯示，每星期花2小時到公園、沙灘和郊外作戶外活動的人士，在身體健康和生活滿足感兩方面，比沒有任何戶外活動、或戶外活動時數少於2小時的人士好。值得留意的是，這2小時的戶外活動可以是較靜態的閒坐或漫步，亦可以是較動態的騎單車或扒龍舟。大家亦可以每星期一次過行山2小時，或選擇每星期慢跑4次，每次30分鐘。所以，家長可以每星期帶孩子到戶外活動2小時，與孩子一起親親大自然。

觀看自然環境圖片 較快平復壓力

更奇妙的是，單單觀看大自然的照片已經可以對我們有正面影響！研究人員邀請兩組參加者，用10分鐘時間觀看建築物或自然環境的照片。兩組參加者之後接受一項為時5分鐘、會即時顯示對錯的壓力記憶測試。測試完畢後，研究人員量度兩組參加者的心跳、呼吸和血壓。結果發現，觀看自然環境相片的參加者能夠較快平復因為壓力而產生的身體反應。所以，家長可以將植物的照片或真正的植物帶入家中，幫助孩子在家調節可能出現的學習壓力。

既然大自然對我們這麼重要，我們當然要好好保護，讓我們的下一代繼續生活於大自然的環抱中！香港教育大學兒童與家庭科學中心就編寫了一個名為《熊貓芝麻的網絡頻道》的故事，幫助孩子明白保護大自然的重要。希望各位家長都快點起步，與孩子一起保護我們珍貴的地球。

■有聲故事

《熊貓芝麻的網絡頻道》：bit.ly/3QqMfHM

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

插畫：黃清渝

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[Happy PaMa 教得樂 第414期]