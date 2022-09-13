升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 孩子們8月從台灣回香港定居。女兒有輕度腦性麻痹，行動較慢、輕微不穩定，智力正常，個性外向，喜歡跟東涌區內外國小朋友交朋友，但在台灣沒有學習英語而有所限制；希望能找合適的幼稚園，發展她語言、自信、社交、主動自學的能力和品性。兒子在台灣讀英語幼稚園，個性謹慎內向。請問香港創價幼稚園是否合適，或可推薦其他免費優質幼稚園？

答◢ 香港創價幼稚園是所優質幼稚園，本人參考教育局評核報告，給予該校的評級（A++至A-）為A++，表示該校無論在行政管理、持續發展、學與教、學校文化及給予學生的支援都非常到位。九龍城區其他A++的幼稚園為保良局陳黎惠蓮幼稚園、基督教香港崇真會安基幼兒學校及東華三院羅黃碧珊幼兒園，同樣值得考慮。

禮賢幼園愉快學習 直升小學機會大

問◢ 女兒已獲九龍禮賢學校幼稚園部取錄，我們想她愉快學習成長，但又怕升小時未必能直升小學部，考慮報考保良局蔡繼有學校或其他直資私立小學。由於囡囡是細B，或會明年再轉校念K1。如想轉校的話，有什麼幼稚園建議？

答◢ 九龍禮賢學校幼稚園部為私立幼稚園，愉快學習，有大部分幼稚園畢業生直升其小學，而小學也辦得不錯。所以只要幼稚園讀得中規中矩，便不用憂慮找另一幼稚園了。如真要轉校，可考慮比較着重英文及愉快學習的國際英文幼稚園、雅士圖國際幼稚園及樂沛兒幼稚園。

基華受歡迎 20分值得考慮 九龍塘官小 利升伊利沙伯

問◢ 兒子在自行階段有20分（如選基督教學校，連首名子女分）。41校網中，應選哪些學校機會較大？心儀中華基督教會基華小學（九龍塘），但應放棄有宗教的學校，選九龍塘官立小學嗎？

答◢ 中華基督教會基華小學（九龍塘）這幾年在41校網排前3名，十分受歡迎，所以值得考慮。如選九龍塘官立小學也有兩個原因，一來該小學辦得不錯，二來該小學有部分成績好的畢業生，可以直升伊利沙伯中學，而伊利沙伯中學是英文中學，十分吸引。但如果你不是九龍塘官立小學舊生，孩子便未必有足夠的分數獲取錄，這一點亦要留意。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第414期]