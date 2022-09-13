親子筆陣．玩創校長：誰發明了暑假

美國教育改革 最熱月份放長假

暑假的出現，要說到19世紀中期，美國學校校舍的通風系統未成熟和建設好，夏天學生擠在一起上課，很多時滋生及出現傳染疾病。加上當時美國轉型成工業社會，社經及生活得到大大改善，民眾交通成本降低，中產家長亦期望有較長的假期，到了夏天，父母可以帶着子女到較遠的地區度假。當時的醫學及心理學也開始探討兒童全年上學，長期受壓對兒童心理成長的影響，所以被譽為「美國公立學校之父」的侯瑞斯．曼恩 （Horace Mann，1796-1859）在美國作一系列的教育改革，其中一項是提出學校在夏天最炎熱的月份放較長的假期，得到社會上的大力支持，最後暑假在20世紀成了美國每一間學校的操作，並影響全球所有學校。

以香港教育系統為例，每一間學校規定至少有190天的上課天，其餘的日子學校可以安排學生放假休息。學生在一整年的學習，有一段時間停頓下來，讓他們放空一下，與家人及朋友多一點時間相處，以及尋找自己學習興趣，對學生成長一定有幫助。其實家長也需要有暑假，因為一般上課天的情况下，家長未必能夠安排較長的親子活動及時間，暑假其實是一個很好的空間， 在沒有功課、考試壓力下，一家人培養感情，舒展身心。但現實上我們亦知道，香港有很多雙職父母，因為工作關係，未必能夠在暑假安排每一天的親子活動，因此社會上亦建立了暑假的生態系統，例如政府撥備特定的暑期活動資源，安排社區中心及機構為香港學生舉辦很多免費的暑期活動，讓學生在學術以外發展及學習。除此以外，商業的教育中心，也會在暑假推出不同的暑期班及夏令營，讓家長按需要為子女報名，這亦成為一個很重要的經濟收入來源。

學校運作需要暑假 預備新學年編制

除了家長、學生及教育機構需要暑假之外，在我管理學校的經驗中，其實學校是非常需要在兩個學期之間，有一個較長暑假作各方面安排。當然最需要的，就是學校教師，他們在上課天的工時很長， 除了學生在校的時間之外，課後亦需要備課、批改、預備教材、負責課外活動等工作，一般情况下教師亦不能在上課天內請事假，所以他們需要暑假作為休息及整頓的時間。在學校行政運作方面，由於需要整合一個學期學生成績及資料，以及預備新學年編制、編班、教師安排等工作，教職員需要停下教學工作，才能把轉換學期的工作預備好，讓學生在新學年回校上課。除此以外，因為學生安全問題，校舍工程如修理外牆、課室、禮堂、洗手間等，一般也不能在學生上課天做，所以每年學校也需要一個多月的暑假做翻新工程。

由此可見，縮短暑假的安排，家長、學生、教師及學校行政也面對很大挑戰，需要各人的理解及包容，互相明白這個疫情對各方面都造成很大挑戰。無論是教師及家長，我們的共同目標也是為學生成長而努力，所以互相包容及體諒，才能建立更和諧的校園，讓子女在學校裏一起成長！

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第414期]