好去處：親子歷險 「馬騮仔」挑戰膽量 爬高爬低盡情放電

文︰顏燕雯

圖：曾憲宗

小模特兒：紀柔

位於荃灣PLAZA 88，佔地 30,000平方呎的Triangle Plus剛於上月開幕，由港鐵荃灣西站步行約8分鐘即可到達，地點尚算方便。這個全新親子歷險攀爬樂園大部分設施均適合4歲以上小朋友參與，並由攀岩牆品牌Walltopia提供各種設備。場地主要分為兩個區域：一個價錢任玩的攀爬設施樂園區，以及設有不同斜度抱石牆的攀岩場。前者以自由玩樂為主，後者則有專業攀岩教練團隊帶領，適合喜歡挑戰的大小朋友。而場內更有餐飲區、掟彩虹等經典攤位遊戲，讓大家消耗體力後可以輕鬆一下。

樂園區5大挑戰逐個睇：

●繩網樂園區

繩網樂園區以高架地台設置，形成一條空中走道，大家先穿上安全帶，安全帶前方有一條較粗繩子，連繫走道上方的滑輪，讓大家拉着這根繩子沿滑輪行走。走道上有多條四通八達但難度不一的通道，如攀岩牆、繩網、滾輪及吊橋等。父母可走在小朋友後面，鼓勵他逐步前行。

備註：參加者最低身高要求為115厘米，並需穿上繩網樂園區專用的安全帶

●雲朵攀登及冒險小屋

這個附有滑梯、小屋及繩網陣的設施，最適合較年幼及攀爬初學者遊玩。小朋友沿彩色巨型踏板上到繩網陣後，便要衝破巨型彈彈波等障礙物來到小屋位置，沿滑梯回到地面。小朋友需手腳並用才能到達目的地，亦是判斷力大考驗。

備註：參加者需戴頭盔並脫鞋。8歲以下小童由一個監護人陪同，每個監護人可帶兩童進場

●洞穴探險區

要先穿上護膝、護踭、手套和頭盔才能進場。大家會如走進山洞探險一樣，完全不知下一步有什麼挑戰。由於要爬高爬低，而且洞穴比較狹窄，對身材高大的爸爸來說，或許比小朋友更難完成！

備註：參加者需穿上整套護具。8歲以下小童由一個監護人陪同，每個監護人可帶兩童進場

●趣味攀岩牆

這裏有多個攀岩牆，但各牆壁上的石頭岩點則改裝成充滿趣味的攀爬主題，如層層疊、俄羅斯方塊等，各有不同路線，可讓小朋友在破解及挑戰過程中，訓練思考、觀察、判斷及執行能力。攀岩牆適合初學者或新手玩。這裏亦用上攀岩自動保護裝置Trublue，完成後只要放開雙手，即可安全地緩速滑落至地面。

備註：需穿上專用安全帶，適合4歲或以上小朋友。8歲以下小童由一個監護人陪同，每個監護人可帶兩童進場

●忍者樂園區

大家經常看到韓國綜藝節目中，挑戰者要靠彈跳力和速度跳過不同關卡，才能成功拿取獎品。忍者樂園區就是一個類似這種遊戲的裝置，賽道設有多個不同關卡，有繩網、跳板、沙包等，有的考平衡力，有的考體力，看誰能一次過完成所有項目到達終點。

備註：參加者最低身高要求為115厘米，並需穿運動服裝及襪子

■小貼士：

1. 穿運動鞋和襪子

2.宜穿長褲，特別走入洞穴探險區時，避免刮傷或撞到腿部

3.可用八達通租用儲物櫃

■INFO

Triangle Plus

時間：周一至五下午1:00至晚上10:00；周六至日上午10:00至晚上10:00（每節2小時45分鐘）

價錢：樂園單節票價（每節2小時45分鐘）平日$258，假日$328；攀岩場票價（全日）平日$248，假日$298。大小同價

地址：荃灣楊屋道88號「PLAZA 88」7樓全層及8樓2號舖

網址：www.triangleplushk.com

查詢：6821 2883（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第414期]