區區有「寶」校：屋邨校變身夢幻王國 「揸飛機」學STEM 打高球激發潛能

文：沈雅詩

校長花5年改造 「機場」設夾公仔機

陳國威小學去年重新裝修後，記者和攝製隊首次到訪，踏進校門的一刻，大家都不禁「嘩！」了一聲。映入眼簾的，是一座粉藍色的「機場」大堂，巨大的「登機Boarding」標誌，還有北京、溫哥華、巴黎和悉尼不同時區的掛鐘，加上迎面而來的，是一名穿整齊制服的「機師」，對於久未離境旅行的我們，實在有一種莫名的興奮！這個卡通版「機場」，又奇趣地擺放了3部夾公仔機，一切都令人恍如置身夢幻王國。「我就是想為同學創設一個七彩繽紛和充滿童趣的校園，讓同學一踏進校門便感受到正能量。」韋淑貞喜孜孜地說。

模擬駕駛艙 小型高球場 培養興趣

若說「十年人事幾番新」，在2017年接任校長的韋淑貞，只用了5年時間，就把陳國威小學脫胎換骨。「如果你問我，以前陳國威小學有什麼特色，我未必能回答。但現在我可以很清晰告訴大家，陳國威小學是一間以人為本的happy school。」她隨即補充，happy school並不代表學校不重視學習，只讓小朋友玩樂；相反，她期望為學生製造多元的學習經歷，因此不論在軟件或硬件配套上，都花了很多工夫。

以「機場」大堂為例，這不單純為吸睛打卡，而是有實際教學用途。學校上學年編訂校本STEM課程，各年級都加入航空課題，「一年級由紙飛機學起，學習它飛行的原理，了解氣流、對流如何影響飛機飛行的高度和速度；高年級就教授更多航空科技，也讓他們來到學校大堂的模擬駕駛艙，學習駕駛飛機」。韋淑貞透露，學校正申請基金，計劃增設多一個模擬駕駛艙，「學校的目標，就是盡力為同學製造不同的體驗機會。像有同學便因為這個課程，立志做飛機師，我便鼓勵他要努力讀書、學好英文，朝這個夢想進發」。

除了模擬駕駛艙，高爾夫球練習場亦是學界少見的設施。雖然只是迷你9洞場，但在津貼小學來說，已是十分「奢華」。韋淑貞盼開拓小朋友的眼界，「我們的學生以基層為主，而高爾夫球向來給人的感覺則是高尚玩意，所以希望在學校製造體驗機會，讓基層同學都可嘗試」。其實早在兩年前，該校已在啟發潛能課引入高爾夫球體驗班，但當時只能讓學生在禮堂以人造草蓆練習，韋淑貞眼見孩子表現積極投入，遂決定申請資助，把校舍一隅改裝成小型高爾夫球場，並把相關活動納入體育課堂，幫助更多學生培育興趣和啟發潛能。

IB課程教學策略 融入英文課

陳國威小學位處西貢區95校網，網內共有22間小學，加上同區有4間直資小學，學校之間競爭十分激烈。過去，由於該校缺乏鮮明定位，加上位置「吊腳」，因此在區內的知名度不高。但既然客觀條件改不了，韋淑貞遂主攻校本課程改革，包括引入IB課程教學策略，建構高參與及高效能的課堂，冀和直資學校一爭長短！

「我知道，不少中產家長對IB課程都趨之若鶩，其實IB課程着重培訓同學成為一個global citizen（世界公民），並且強調10個Learner Profile（學習者培養目標），其中一個是Thinkers（思考）。」於是，學校上學年嘗試把IB課程的教學策略，融入英文課，並發展出PIE（Primary International English）校本國際英文課程，由NET（Native-speaking English Teacher）擔大旗任教，「新課程強調多給小朋友思考空間，並且多讓他們發表個人意見。亦由於PIE課程鼓勵同學自由自主去學，所以每個同學的學習成果都可以很不同」。韋淑貞又稱，PIE課程上學年只在二年級試行，今學年將擴展到一至三年級。

統一派位 98.5%獲首三志願

要在學校林立的95校網中突圍而出，的確不易，但見韋淑貞在這場逆境波中愈打愈順，也逐漸見到成效，「上學年我們畢業生的派位成績十分理想，在自行分配學位階段，已經有46%的同學獲得錄取。至於統一派位階段，獲派首三志願的比率是98.5%，當中不少同學也成功獲派Band 1中學。在疫情之下，學生能夠有這樣的成績，我們整個教師團隊都十分欣慰」。

■INFO

博愛醫院陳國威小學

校網：95

類別：資助男女校

宗教：沒有

辦學團體：博愛醫院

創校年份：1998

校訓：博文愛德

地址：將軍澳尚德邨

查詢：2178 5700

網址：www.pohckwps.edu.hk

■有片睇︰

bit.ly/3Q5Rj4l

[Happy PaMa 教得樂 第414期]