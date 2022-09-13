護髮貼士：秀髮半乾梳順 吹頭免打結

1. 髮質粗宜選風力大

葉維邦建議髮質較粗人士，宜選擇風力較大的風筒，溫度則選中段熱力，以免過熱傷及頭髮。風筒還要夠輕，因為對於頭髮又厚又長的人，手持風筒吹得太久會很疲累。至於較幼細的髮質，負離子功能或使頭髮看來扁塌，「需要用一些令頭髮有豐盈效果的產品（如吹髮前用恤髮水），保護頭髮避免受損，吹後有一定厚度」。

2. 「逆梳」活化毛囊

「風筒與梳關係緊密，用對梳（吹髮）效果就更好！」葉維邦拿出3把常用的梳子（下圖），「硬齒梳針對曲髮、髮質偏硬的人」；梳齒有着膠粒的「按摩梳」富有彈性，「濕髮時使用，有如按摩頭皮一樣舒服」，建議「順梳」（從頭頂髮根由上而下梳到髮尾）、「逆梳」（從後尾枕由下而上梳向頭頂）和左右兩邊梳；如果想頭髮健康，他尤其建議逆梳，「逆方向梳的時候是在活化毛囊，讓頭髮長得比較好」。而豬鬃毛梳是由天然鬃毛製成，梳齒柔軟，可以將髮根頭油帶到髮尾，適合乾梳或頭髮六成乾時使用，「用後頭髮光滑，充滿光澤」。

3. 善用風嘴風罩

風筒一般會附贈風嘴，別以為僅於造型時使用，葉維邦指不加風嘴，難以控制風向，「一吹上頭髮就會散亂」。當套上集中型風嘴，就能集中風筒風力和控制氣流方向，有助頭髮塑形。至於風罩（或稱擴散型風嘴）則可將風筒風力分散，更大範圍地弄乾頭髮，尤其能助曲髮維持弧度。「將頭髮直接放在風罩上，有助烘乾，再加上扭的動作，就能吸起頭髮，讓髮型變得立體。」

4. 吹髮有技巧

吹頭髮都要學？葉維邦說很多壞習慣令頭髮愈吹愈傷，例如長時間定住一個位置吹，或將風筒貼着髮絲，熱力都會破壞髮質；又或沒有先吹乾髮根，直接從頭頂由上而下吹到髮尾，髮根或未能乾透，髮型較扁塌；有些人頭髮愈吹愈打結，他解釋因頭髮未梳通就吹髮，建議梳順髮絲後才用風筒。那麼怎樣吹頭才能獲得柔順秀髮？有4個貼士：

。包毛巾吸水

頭髮全濕時不要馬上抹乾，先用毛巾「揸」乾水分，再用毛巾包起頭髮吸去部分水分，減少吹頭時間，然後化妝換衣服，臨出門口時才放下頭髮，頭髮這時應有六成乾，然後塗上頭髮保護產品，梳順頭髮再吹頭。

。吹鬆髮根

粗厚髮質者可套上集中型風嘴，髮絲半乾時側頭，將頭髮撥向髮線另一邊，反方向逆吹（圖A），吹鬆髮根；幼細髮質者則可用豬鬃毛梳輔助，低頭將所有頭髮向前梳（圖B），吹鬆髮根，然後側頭，將頭髮撥向髮線另一邊，反方向逆吹，吹鬆頭頂髮根。風筒吹向髮根時需停留短時間，固定髮型。

。邊梳邊吹

用按摩梳輔助，從頭頂由上而下邊梳邊吹，慢慢向下移動，風筒氣流向梳齒吹（圖C），而非直接吹向頭髮，最後髮尾處向內屈；因頭髮已半乾，毋須調至最高溫。

。曲髮用風罩

曲髮不能直接用風筒吹，否則破壞頭髮弧度，可善用風罩；將髮絲用手指繞幾圈，放在風罩上烘乾，維持頭髮彎度。