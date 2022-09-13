依髮質選擇 吹頭有竅門 揀錯風筒 秀髮變鐵線

擁有一頭順滑濃密的秀髮當然理想，但最麻煩莫過於每天洗頭後花時間吹乾，要將那把又厚又密的長髮弄乾，起碼花上10分鐘以上。想像天氣熱時提着風筒，幾十度熱風朝頭和臉吹，往往吹乾頭髮後已滿頭大汗。故選購風筒時，「快乾」效能是不少人最基本的考慮。

功率逾1600W「速乾」 勿超60℃

天祥公證行（Intertek）不時為風筒作產品檢測，其電氣及無線產品副總裁何彥名指，風筒的風量和溫度是影響頭髮水分蒸發速度的主要因素，一般而言風筒功率愈大，發熱線就可產生愈多熱力，加熱更快，風量亦會較大，頭髮就更易乾透。市面上的風筒功率從800至2200W不等，從事髮型師工作30多年的新香港髮型協會會長葉維邦指，「800至1200W基本上算是『旅行風筒』，（速乾）效果不大，沒有1600W或以上難有快乾效果」。實際吹乾速度亦受用家的髮量影響，何彥名指，「一把長、曲、厚的頭髮想較快乾透，用大功率風筒會有較佳效果。但對於短髮而言，1200與2200W之間的差別就未必明顯」。

不過，風筒亦非一味功率高、溫度高便好。香港都會大學科技學院助理教授陳文藝解釋，頭髮主要由蛋白質組成，如果風筒溫度太高，「會破壞蛋白質，令其萎縮、變爛，不建議超過60℃」。

負離子數量 影響貼服效果

頭髮「開叉」是不少人的煩惱，標榜可撫平乾旱亂翹髮絲的負離子技術，近年漸成風筒的主流功能之一。與一般風筒相比，負離子風筒有何特別？

陳文藝先從頭髮結構講起，頭髮表層是角質層，有如鱗片一樣，一片片交互疊合在髮絲表面。當洗完頭梳理或用普通風筒吹髮，髮絲間互相摩擦時會帶走頭髮表面的電子，剩下正電荷，正電荷因屬性相同會互相排斥，令頭髮容易變得鬆散、乾旱。而負離子風筒設有負離子產生器，透過在金屬針或碳刷上通電，令到空氣中的粒子帶有負電荷，即所謂的負離子，再透過風筒吹到頭髮，中和濕髮上的正電荷，從而改善毛燥狀態。至於負離子風筒實際對頭髮貼服有多大幫助，「視乎風筒的負離子數量是否足夠，以及頭髮表面帶有多少正電荷」，何彥名指，「理論上風筒吹出愈多負離子，頭髮的貼服效果就愈突出」。

負離子風筒價格從二百多到三四千元不等，當中的負離子技術會否有差異呢？「生產商很少會列明（產品的）負離子效能，技術規格上並沒有要求」，何彥名續指，「有些（產品的負離子數量）較多，有些較少，情况不足為奇，零件質素好壞或影響產生負離子的數量和穩定度，有些風筒用用下壞掉，（負離子數量減少或不再產生負離子）都未必知道」。但他相信大品牌做較多測試，零件相對穩定，質素會有一定保證。

除了負離子風筒本身的質素，陳文藝指貼服效果亦會隨着髮絲間的摩擦、周圍濕氣等因素而逐漸消散，「平時活動、走路，因身體郁動，又或梳頭時，頭髮互相摩擦，會使正電荷慢慢累積」；另一方面，當下雨或空氣很潮濕，都會增加頭髮的正電荷，使頭髮變回毛燥。

「納米離子」、「礦物納米離子」、「水離子」……一些風筒聲稱採用特別的技術製造離子，陳文藝估計是指負離子產生器有不同設計，其實原理都相近，「可能為了做marketing，讓消費者容易區分不同的產品，因而為不同技術改些特別的名稱」。何彥名建議消費者在選購時「不要只看這些buzzwords，今次是納米級，下次是否量子級」？宜多理解生產商所聲稱的技術背後原理、理據，「有沒有測試數據，比較不同的效果，尤其是見到一些不常用的字眼，有數據支持會比較好」。

無線、靜音 風量熱力有限

無線產品向來流行，風筒亦可「走線」。葉維邦平時上門幫長者義剪，會帶備無線風筒吹去碎髮，「好處是沒有電線，使用便利，但力度（風量、熱力）有限，不足以用來造型」。

啟動風筒一般都會發出很大噪音，瞬間蓋過其他環境聲響。標榜低噪音的「靜音風筒」有一定捧場客。何彥名表示：「風筒噪音可高達80、90dB，差不多有如巴士近距離經過，或者演唱會坐近喇叭位。」很多人認為風筒功率愈高，噪音就愈大，何彥名認為不一定，風筒噪音主要由摩打運作、風葉轉動、空氣流動等形成，部分可透過設計抑制。葉維邦則認為「針無兩頭利」，靜音風筒的效率實際上較低。記者觀察到市面上的靜音風筒一般標榜聲量約50多dB，但部分僅指最低檔次，而且這些風筒的功率普遍低於1600W。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com