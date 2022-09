大家印象最深刻的英女王伊利沙伯二世形象應該有兩個,一個是她年輕結婚至登基時的印象,另一個是她近年慈祥的祖母及曾祖母形象。中間相隔70年,穿衣風格或有別,但她身上的珠寶風格卻始終如一,例如頸上常見的珍珠頸鏈。根據Vanity Fair報道,跟英女王關係親密的服裝師Angela Kelly在2019年出版的著作The Other Side of the Coin中提到,英女王特別鍾情珍珠飾物是因為她喜歡穿著色彩鮮艷的裙裝、套裝和帽子,珍珠能夠令其顏色造型看起來更柔和。而她珍重的這些瑰寶,當中不少也是由家人送贈。

11個月大已鍾情珍珠?

英女王自小已表現出對珍珠的喜好,The New York Times曾報道,在1927年,當時伊利沙伯公主只有11個月大時,便已經對祖母瑪麗王后的頸鏈感興趣,想要咬頸鏈上的珍珠。到3歲時,她的父母已為伊利沙伯送上珍珠頸鏈。英女王最常戴的三串式珍珠頸鏈,便是父親英王喬治六世送給她的禮物,而瑪麗王后則送給她一對單顆大型鈕扣形珍珠配小巧鑽石的耳環,也是她經常佩戴的飾物。

在伊利沙伯公主結婚當天,父母也送給她兩條分別屬於18世紀的安妮女王和卡羅琳王后的珍珠頸鏈。曾任英女王私人秘書的Jock Colville也在日記中寫下,她打算在結婚典禮上佩戴該兩條頸鏈,但在典禮前才發現頸鏈和其他結婚禮物一樣正作公眾展覽,Colville被授命從展覽中拿回兩條頸鏈,最後她在婚禮戴上。

除了珍珠,跟王位息息相關的珠寶也經常伴隨女王亮相。英國王室的註冊慈善機構Royal Collection Trust原本正為英女王登基70年舉行展覽(現因女王逝世暫停開放),70周年英文為Platinum Jubilee,而鉑金(Platinum)正是不少王室珠寶採用的物料,其光芒經得起時間考驗。雖然英女王離世,但Royal Collection Trust收藏的王室珠寶,能讓大家更深入了解英女王和每件珠寶之間的關係,不會隨着時間而消逝。

■登基王冠點止一個

翻看英女王登基當日相片,細心看會發現英女王頭上的王冠在不同時候有分別。根據Royal Collection Trust的資料,其實英女王在登基當日的確不止戴過一個王冠,而是兩個王冠(加一個冠冕)。

■珍藏98枚胸針 點亮造型

據David Douglas Diamonds and Jewelry珠寶店資料,英女王的珠寶系列有逾300件珍品,包括46條頸鏈、37條手鐲、34雙耳環等,但數量最多的是胸針,有98枚。珍珠頸鏈以外,胸針幾乎是女王出席場合時必備的飾物。

■珠寶傳承 見證美好時刻

珠寶的壽命往往比人類更長。英女王有不少傳承自家族的珠寶,也同時將珠寶傳至下一代。

