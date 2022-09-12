知多啲：63%青少年憂日後除罩相見

重返校園 可先約熟朋友「熱身」

社工吳巧華有以下貼士，助中學生、大學新鮮人適應校園生活：

‧社交上遇到挫敗或社交生活不開心，毋須責怪或質疑自己；這情况非自己獨有，教師及社工亦知道這個情况，會體諒和給予支援，先尋回內心安全感

‧復課首一兩星期，適應環境最重要，即使學業上有甩漏，教師都會包容，總之先回校上課；可先跟相熟同學相處，慢慢再擴大社交圈子

‧大學新鮮人去新環境前，可先約相熟朋友食早餐「熱身」，尋回安全感再去接觸新環境；或找一找有沒有認識的人同校，邀約相聚，「有個伴壯膽差很遠」！

‧ 調整期望，毋須逼自己盡快融入新環境；如有這個錯誤期望，反而讓人有更大壓力、更擔憂

「疫情下有很多新常態，人面對這些改變，可能會有抑鬱、焦慮、擔心、有壓力、不習慣，這些都是正常的情緒反應。」臨牀心理學家梁重皿說，社交技巧需要練習，大家要明白如果很久沒有社交，突然要面對很多人，感到緊張、尷尬、疏離是很正常，當社交限制放寬，過一段時間就能慢慢適應，毋須過分憂慮。

她建議，疫情下維持社交活動，即使未能見面，也可用電話和不同通訊軟件與其他人保持聯繫。

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