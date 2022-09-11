未來城市：由《風雲》等到《明日戰記》 「火麒麟」睡醒以後

《風雲》堪稱里程碑

余國亮入行時，港產片還未有視覺特效。「最初都是做廣告，那時廣告好蓬勃，做電腦動畫就是做廣告多，去到《風雲》就真的出現好多特技的視覺特效。」他自言「唔知算唔算第一代香港的視覺特效師」，參與1998年《風雲》製作時「是做動畫師，負責set火麒麟的動作」，如果說《風雲》是港產片特效的里程碑，片中的火麒麟絕對是標誌。他記得自己是受《星球大戰》吸引而擁有了做電影特效的夢。「當年我記得都有四五十人做這套戲（《風雲》），做了1年有多，對當時來說是很大投資，朱家欣先生好有膽識及前瞻性去做這件事，好想開一個新題材，當年科幻片落後人哋外國好多年，《星球大戰》是1977年，《風雲》差了成廿年。」朱家欣是電影出品人及製作總監，亦是其時特效龍頭「先濤數碼」創辦人。

王健明當時作為技術指導，他這樣看香港與國際的距離。「那時世界特技也是剛剛開始，1993年有了《侏羅紀公園》時，我正在科大讀computer science的博士」，擔起《風雲》特效時他未滿30歲，「我入到先濤先知香港原來有個基地，製作的廣告與外國一樣（水平），朱家欣在《風雲》之前都投資了不少錢設立pipeline」，即是行內工作流程，「包括機器，又培訓有做廣告潛質的人去做電影」。

「在90年代我覺得與外國距離近些，最大的拋離感覺是當Marvel、Iron Man出現，他們開始意識到一件事，高質素的鏡頭，一間在美國或英國的公司都做到，但要大量生產這些鏡頭，就沒可能在一個地方完成，開始變成全個地球都有公司在做同一齣戲。」而英國看準了這個機會。「有前瞻性比較高的政府就看得到，這發展於2000年代初在倫敦蘇豪區發生，英國向來做電視廣告都好犀利，但不是特別多電影製作，政府就想方法吸引這些製作，稅項減免、拍攝支援等，所以才有了Harry Potter，之後多了很多大工作室，更在全球都有分部。」

如此看來，香港擁有的條件本來不差？曾經，有一個機會擺在面前，但香港欠了點運氣。「美國曾有公司想來亞洲設立分支，有人來過香港，但今次唔好彩，他們在2003年來，那班人後來就帶動了George Lucas（1977年《星戰》導演）在新加坡設立ILM Singapore。」ILM是行內首屈一指、多次橫掃奧斯卡獎項的工作室。王健明也記得：「《風雲》差不多完成時，有一班南韓代表團想來參觀先濤，我仍很記得那個電郵，代表團說政府準備推動遊戲產業發展，希望來借鏡，講緊1998年。10年之後的2007、2008年，已看到他們好多網吧、遊戲事業，再快轉10年，即2017、2018年，全個地球都在看韓劇，所以政策是不可以低估。」

香港人刀要幾張利

在「後風雲年代」入行的Desmond Chan，早期在港做的多是真人電影特效，參與過《無間道2》、《千機變》、《無極》等電影製作，「《無間道》都有特效，但規模細好多，主要是爆炸、槍火，那個年期的香港電影都是做基本support的特效，如CG（電腦特技） stuntman，特技人做不到的動作，我們就要用電腦做出來。」他2017年曾到內地工作，「你見近年香港電影開始式微，每年電影數目愈來愈少，相關特效與動畫的工作出路也愈來愈窄，中國大陸電影最初發展都會來香港做特效，但現在都在大陸或台灣、韓國做」。但他坦言：「在內地工作，始終工作的文化或發展有點困難，家人又未必想在該處生活，所以只是試驗性質。」年多後他就得到往英國加入DNEG的機會。

DNEG就在《風雲》推出同年的1998年成立，代表作多不勝數，除了《沙丘瀚戰》，還有《天能》、《銀翼殺手2049》、《鄧寇克大行動》、《星際啟示錄》、《潛行凶間》、《哈利波特：死神的聖物2》都出自其手筆，現時在加拿大、美國、印度都有分部。Desmond在2019年加入時已是製作指導（Production Supervisor），現為執行製片（Production Manager），主力製作動畫電影。他說：「這行主要是美國、加拿大、英國、新西蘭發展比較大，現時很多真人特效電影都是在加拿大或英國做。」而DNEG管理、指導人員集中在倫敦總部，負責為質素管控（QC）把關，及管理製作流程等。

「星期日生活」早前在Anson Kong推出動畫MV《信之卷》後探討過香港動畫發展，在日本公司工作的港人就分享過港日之別，是當地分工相當仔細，動畫師可以只以畫毛髮為專長，余國亮及Desmond都提到這點，香港電腦特效/動畫人才偏向要周身刀幾張利。余國亮是Free-D Workshop創辦人之一，解釋特效製作分幾個部門，分別負責建模（model）、動態（motion）、燈光/紋理/著色（lighting/texture/shading）、合成（composition）及fx（特效，special effects）。「與動畫製作其實是同一件事，不過我們要將真人拍攝的東西套進去。」

技術研發成樽頸位

不過「做得靚唔靚」以外，3人均提到香港與國際水平拉開距離的一個關鍵，不是以上程序做得不夠好，畫面畫得不夠精，卻是在於R&D（技術研發）。《明日戰記》總監製古天樂及導演吳炫輝馬不停蹄就新戲接受訪問，不時會提到電影做了前期工夫，找來利志達畫storyboard，好讓製作團隊及演員對拍出來的畫面有概念；也提到將可找外國做的都由香港團隊自己做，其實指向的，都是從各方面學習用外國模式製作特效，但與香港比較起來，外國在對電腦特效非常重要的研發工作上就更完備。

王健明談到《風雲》面對過的挑戰：「《風雲》真正的樽頸位不在人，而在機器。有部機器是將我們在電腦屏幕看到的影像變番做菲林，那個過程中一格畫面要45秒鐘，通常電影1秒24格，即是你看1秒，我們就要為這機器花半小時。」從多部電腦集合影像，在另一部機器又有一個樽頸。「因為機器是英國公司製造出來，要通過它的軟件才可傳輸圖像入機，以此特定制式傳輸的數量很有限。」記者問是否像iPhone入歌？他沿用這個比喻，「我就像製造一條線出來，可以10隻歌一齊load入去，這條線就是R&D」。

余國亮說在製作上也需要技術研發。「如要寫程式令好複雜的畫面可以更簡單、更快去調整，又如落雨、海浪、爆炸有很多不同層次，若計算可以快些，我們可以翻來覆去的次數也更多。」但行內的程式編寫員非常難請，「香港其實是用別人5年前、8年前出的軟件，即落後了8年的技術才放出來給你用，亦有些是他們自己本身in-house的程式，不會給你」。他說多年來所見為電影特效做程式設計的人「10隻手指數得晒」。「他們讀完computer science，可以為銀行、會計寫程式，或是做遊戲，那邊的市場比電影視覺特效大。」

在英國工作的Desmond說看過《明日戰記》的預告片，也感受到與香港以往的做法不同，前期工作做得更足，他提到外國有look development的過程，「預先有個工序試一個風格出來，客戶看滿不滿意，可能只試十秒廿秒，例如只是主角的絕招，就會減少很多爭拗」。而在其後，從這工序發展出的特效可用自動化的技術放在電影不同情節中，「主角出招可能次次都一樣，先有一個範本，可以放在每個場景直接用，就不用花時間每個shot由頭做一次，香港就每個shot都重新做過」。

王健明在《明日戰記》團隊亦嘗試從電腦技術上摸索一個「大製作」應該運用的工作系統，他說導演創辦的工作室FATface是統籌角色，做好核心工作，再尋找可靠的伙伴分派完成各部分，余國亮的Free-D Workshop亦有負責一小部分，即主角從醫院爆牆逃生一幕。王健明說：「在色彩管理上，我們統一以ACES這個標準來統籌，即我用這標準輸出檔案，給另一部電腦也能處理。」「通常A公司用它的軟件，B公司又用自己的，很多工作室一齊做，兩者就要溝通。在2000年代尾開始，大的工作室發現問題，就說不如將數據制式統一，用open standard（開源標準），如奧斯卡學院（主辦奧斯卡的美國影藝學院）有ASWF研究開源軟件。」

香港在追，世界技術也一直在進步。王健明提到AI、Deep Learning的發展，或如CG剛出現時，將帶來另一場顛覆，是香港特效界要注意的發展；余國亮則說多年來以綠幕拍攝的方法也有了轉變，開始有LED投射場景代替，而他知道香港亦有公司引入在嘗試；Desmond指外國正在追求即時（realtime）的特效製作，「平時要待電腦運算完才出到效果，realtime好似打PS5，導演想機械人行左少少，可即時看到效果，不用回工作室砌完，下禮拜再show畀導演睇，現在的趨勢就是研究可否即場改」。

「如何用特效幫你講古仔」

資金、時間、質素，王健明說起行內的老話，這3項往往只可取其二。香港市場不大，欠缺投資開拓製作規模，以致人手與研發有所限制，都是香港電影老問題。他認為推行政策亦不易，政府願意在拍攝上多配合已幫上很多忙。余國亮慶幸有《梅艷芳》、《明日戰記》等電影開拓新的類型，「唔係食老本」，而他的工作室主要做港產片製作，「其實好大壓力，政府資助電影budget很少，創作者不會想做特技，所以好多是文戲小品，我們也要做些合拍片，一路賺錢都是警匪動作片，但再這樣下去，內地還會否再看警匪動作片？我都有個疑問」。他與《明日戰記》導演吳炫輝同為「香港電影視覺特效協會」創會會長，協會剛在去年成立，余國亮說希望集合行業力量，有利向政府爭取資源及保障同行權益。他亦想過未來發展，或是由工作室與編劇合作，「有個大綱、有段試片（向投資者推介），有興趣就繼續發展下去，可能咁樣先行到特技片的路」。

新的可能性出現，香港甚至國際觀眾buy唔buy，也在為明日市場指路。有人讚《明日戰記》動作流暢，有人彈劇本單薄，劇中對白「做得到也要做得好」，如果今次如谷德昭所言是繼《風雲》後另一次「基建」，港產片如何再做得更好？Desmond分享外國經驗，前期工夫還可做更多。他說會做test screening，「在只有手畫的storyboard階段，已經會串成一條約個半小時，有全個故事內容的片，讓目標觀眾來看，故事好似得喇，才做製作。如小朋友看這些片都識笑，證明套戲好睇，做了3D會更吸引」。

港產片以昔日擅長的動作武打元素加上特效，可否成為香港特色？Desmond就認為不存在港式特效、日式特效：「特效只是一部電影的support，好難做到好獨特，反而是盡量令電影好睇，太突出會令觀眾忽略了故事。我們這邊做動畫，好多時會提這個畫面想觀眾看到什麼重點，而不是要做到太豐富，眼唔知望邊就係失敗。」他稱《明日戰記》已做到好靚，港產片可進一步摸索的，「是如何運用特效幫你講古仔」，「你睇Marvel會覺得續集沒第一集好看，第一集雖然畫面特效不是好出色，但好吸引，後來古仔好似沒什麼創新。這不止是香港電影的問題」。創意工業，關乎資源、技術，夢工場終歸為讓一個好故事成真，來吸引觀眾入場。

【電影視覺特效篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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