{不一樣教仔達人}黃娉 早慧兒子奪英獎項 卓熹媽樂做避風港

兒子寫論文 詼諧又跳脫

卓熹選擇去看18世紀初在倫敦首演的巴洛克歌劇Polifemo，親耳聽閹伶（castrati）Farinelli和Senesino的歌喉，並稱這時期的歌劇為人類藝術的頂峰和創造力的高峰。他在9月初得知獲獎消息時身處杭州西湖畔，剛展開1年的寄宿課程，當刻只覺「超現實」：既不用戴口罩，又突然得獎。視像訪問時，他說起2年前在YouTube看到法國巴洛克歌劇：「我看得很投入，它充滿活力、豐富多彩，不止服裝，音樂本身都很不同，但又（令人覺得）熟悉和普世。」由此他認識到意大利巴洛克歌劇和音域廣闊的閹伶。他們為保持高亢曼妙的嗓音，在7至12歲左右切除睾丸。卓熹在文首解釋，現代的男歌手只能用假聲來唱同樣音域，絕少能媲美閹伶的優雅和力量。除了女角，部分閹伶亦可擔演反派、將領或父輩，他舉1730年首演的Artaserse為例，6個角色中有5個為演唱女高音聲部的閹伶，「這是最瘋狂的事情之一」。300年前歐洲，有一群與他年紀相當的少年為演唱委身，他同時嘆服和惋惜：「這些男孩唱得好好，但大部分是窮的，他們可以變得好有名，生活無憂，但不會有孩子。由於他們的聲音如此廣闊有力，有些作曲家為他們寫下了傳世作品，所以有時想這或許是值得的。」

這次是他首次投稿參賽，5頁共約2000字英文的文章，既是附有註腳的學術論文，又有小說的奇思，也詼諧跳脫如散文。例如陳述旅行原因時，他寫寧可到訪歐洲藝術的黃金時代，也不願承受心理健康風險，見證太平天國起義、拿破崙戰爭或美國內戰的殺戮和苦難。而出發前的準備，與我們移民或旅行的經歷相似：他會帶備金條兌換流通貨幣、將量產的現代絲綢售給倫敦貴族、學習希臘和羅馬經典，還要帶上古裝、相機、錄音機，及蒐集簽名的簿本。

評語中兩次提original

生於網絡時代的早慧少年，還要費勁令人信服。評語中兩次提到original（獨到、新穎）：a highly original destination、a really original choice of destination and reason。大會在7月中通知他從全球約800份作品入圍後，要求卓熹與院長做視像會談，說是希望了解他對比賽的看法，結果會談圍繞卓熹的創作歷程、取材，改了多少稿甚至內容細節。黃娉說：「（核查）必須做的，因為請槍實在太易。」卓熹談到創作經過時，一再強調自己沒假手他人：「我保證這是100%原創的，部分有戲仿（parody），但這是原創作品。」有的情節受旁人啟發，家庭老師說行文可更逗趣，於是他在「行李」中加進指尖陀螺，要把這玩具宣傳為治療憂鬱症和「平衡幽默感」的自然工具。媽媽提點他加入中國元素，所以文中有了偽造外交證書的橋段，自稱「中國雍正皇帝的首席音樂顧問」，方便他周遊列國。他更想到雍正雖於同年駕崩，但跨洋出使旅程經年，有「延滯」也合理。

涉獵法語、德語、波蘭語的他，喜歡看英國、俄國名著，卻說自己中文太差，今年要多看中國經典；明明寫了幾部小說準備出版，卻叫停計劃，「其他人好像覺得可以出版，我不同意，以前寫得太差、太糟糕」。3年前，他從電子遊戲《羅馬II：全軍破敵》中，認識伊特魯里亞人（Etruscans），其文明繁盛一時，但終不敵羅馬軍力。卓熹醉心架空歷史（alternate history），正以此背景結合歌劇和現代科技等，撰寫新著The Gunpowder Empires。這是第一個他沒有親人在身邊的中秋節，「星期六係星期六，有多些時間做自己事，可以完成這本書最後的1000字」。又說自己以前憧憬到伊拉克、約旦、埃及等，今次離家「原來比想像中想念香港，原來都鍾意香港」。他的參賽文章以期盼回家作結，如同《情迷午夜巴黎》：與其哀嘆失去的，不如努力當下，開創令後人嚮往、想乘時光機到訪的新黃金年代。

謙虛加尊重 舞台交給他

孟子有個孟母，Elon Musk有Maye Musk，蘇樺偉有蘇媽，成功背後少不了父母耕耘，育有一對子女的黃娉說：「部分家長覺得子女成就是他們教出來、他們的努力，但我的經驗並不是……小孩有成就，唔好覺得自己叻，有啲嘢唔掂，亦唔需要自怨自艾、覺得無盡父母責任。」卓熹自小口舌伶俐，「發現他言語叻，但點解都未睇章節書（chapter book）？香港小朋友好催谷，有時五六歲已經揸住本磚頭」。待到7歲時，卓熹開始手不釋卷，「覺得家長唔需要太驚，可能係時間」。卓熹的智商測試顯示他屬於言語極度資優（verbally highly gifted）。於是，黃娉在他10歲時安排家庭老師作「外援」，補足卓熹對文史哲等的知識渴求。「我自己無咁gifted，我必須好謙虛，我可以明白他的個性、喜好，但無法徹底明白他腦裏怎樣充滿想法和快速運轉。」卓熹崇拜老師的學養，視之為亦師亦友的智者，二人關係親厚。黃娉卻不擔心會動搖父母的位置。「我同自己講唔會同佢哋（子女）鬥叻，因為知道佢哋聰明過我，加上digital一代，吸收資訊快過我多多聲。」「我嘅策略係鬥惜佢哋：我就係你阿媽，我呢世都會好惜你，全世界放棄你，我都唔會放棄你，我要畀佢哋知呢樣嘢，無論遇到任何風浪都可以依靠我，無限期無條件嘅愛，咁就好夠㗎喇。」聽起來肉麻，但對比近來種種虐兒新聞，更見這想法不是必然。

有時兒子笑說她看書或認識的不夠多，她得出的心得是做個聆聽者、學習者，「將舞台交給他」，不明白就發問，留心他們的弦外之意，換個說法重述一次，子女會放鬆下來，不要急於解讀和發表看法。「（雖然）父母都可以解錯，子女都需接受世上有人會誤解自己，但這對溝通無益。」小孩喜歡以「機」會友，所以她容許卓熹適量打機，更想不到這成了他的素材。卓熹發現飲咖啡更有靈感，她問過醫生意見後也依他。「尊重他是個個體，我畫的圈可以大一點，適當給自由，當然有些原則。」不久後咖啡因沒效，要再換方法，例如讓他在夜間寫作。「（不停轉換方法）是一件幾辛苦、疲勞的事，而其他人不會明白。」卓熹3至6歲想做古生物學家、6至10歲想做歷史學家，現在想做作家兼歌劇作曲家。「不要自私要子女活出我們的理想和生命，我和老公自問沒明顯音樂天分，因為他喜歡所以盡力支持。」

曾安排「過馬路」特訓

黃娉自覺養育資優兒童的路孤單，「如果在社交場合輕易講起，有人覺得是炫耀，有人會與自己的仔女比較，我不會特別提起」。資優學生的學習差異，從表面難以察覺，「二來就算有人看到，只會覺得他們好聰明，惹來艷羨眼光，不會理解他們的挑戰和困難。」例如與同輩溝通的困難，或喜歡尋根究柢但得不到適切回應。資優教育在港不受重視，她覺得是怕標榜資優會影響學生自我形象，覺得自己聰明過人；或怕家長會以此理由為難學校。「從來都只是想在主流學校中，物色稍為多愛心和資源的學校。」

黃娉期望兒子的科學和數理至少達中學畢業水平，「無可能十項全能之餘沒有犧牲，如果要求孩子樣樣精，總會犧牲了他休息、交友或自信」。卓熹對興趣總是萬二分投入，故她為卓熹準備關於禪修靜觀、處世哲理的書單，想他學習放慢步調。疫情開始時，卓熹正步入青春期，頓變成在家埋頭寫作的「宅男」。黃娉見有礙社交和健康，與他編定時間表，按時寫作、見朋友、做運動。「 每星期一兩次自己揸住手機出街，當walking meditation，紓緩吓個腦袋，亦觀察事物。」卓熹13歲時，她安排「過馬路」特訓，教他過天文臺道，以及沒紅綠燈的馬路、雙程路。有家長朋友笑她：「過馬路都要學？」「我好堅持，開車都要學，行路為何不學？後果可以好嚴重。」卓熹跟父母說過，寫作是他的生命意義，她唯有幫忙揚長避短、排好生活優次。「無得唔重視，係佢現階段個人身分認同、追求。我覺得我一路好努力做，係要佢相對平衡。」

不刻意迎合興趣

她也以身作則，做到「相對平衡」。在中大英文系畢業後，她到法國進修，回港後做品牌營銷。「跟好多人接觸，好喜愛這份工……但無日無夜，壓力好大，自己都兼顧不到。（辭職後）這十幾年，他們需要聆聽時，可以立刻拋下一切。」為人母後，她開始學東方舞、填詞，不刻意迎合子女的興趣。「真係追唔切，如果追，就好似莊子講：以有涯隨無涯，殆矣。好危險，無咁嘅需要。」她以興趣為子女做榜樣：「雖然媽咪無一份正式嘅工，但其實我對個人興趣追求嘅認真，不下於一份工。」她小時候，一個漢堡包與哥哥兩人分，計一條數要自己想3個鐘，為口奔馳的父母主要教子女品德和待人原則。今日，為人父母面對的選擇與挑戰更多。「心水要好清，你自己個價值要捉緊，優次好清晰，就不會忙亂，知道什麼是最重要。」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao