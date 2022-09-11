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2022年9月11日星期日
星期日生活
周日話題：伊利沙伯時代的落幕
與時並進的王
女王的自由
周日話題：藝術展銷中心收檔
同場加映：「昨日」的香港去了哪兒？
周日話題：英女王以「無用之用」為人民服務
影像特區：《片語》
星期日現場：最好的時光
黑心年代：否
圖文城市：父與子的Q&A
白路的逆行手記
誰人日記：一定
放心寫作：一頁自傳
阿貓阿狗：#157 一起
movie chic movie style：事頭婆與她的電影
論語．電影：零的突破
家明雜感：英女王傳世影像
影片簡評
單元連載：香港書15
單元連載：用閱讀一本書的時間閱讀目錄
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧曾詠聰《千鳥足》——不誠實的作者書寫散文
{不一樣教仔達人}黃娉 早慧兒子奪英獎項 卓熹媽樂做避風港
盤中食事：絲瓜煮蜆 「烤肉節」必吃海鮮
綠色生活：港產製冷塗料 傳送熱力返太空
通識導賞：粗獷建築遺珠 潘祖堯留下的飛碟
ways of seeing：鑽進街道微絲血管 區區後巷 處處創意
未來城市：由《風雲》等到《明日戰記》 「火麒麟」睡醒以後
白路的逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖。醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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