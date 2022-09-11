周日話題：藝術展銷中心收檔

那時候全亞洲以香港最有條件成為藝術展銷中心，因有幾大優點：藝術品和資金可自由出入，沒有出入境稅，展覽有高度自由，不受政治干擾，而相對其他亞洲城市，港人的文化視野較廣闊和國際化，且有良好國際網絡和籌辦展銷會經驗，加上英語普及等，在在都令香港位置出眾，何况位處亞洲樞紐，交通頻繁國際旅遊方便。適逢21世紀初中國當代藝術成為國際市場新寵兒，國內新富亦熱中購買藝術品以展示身分兼作投資，那段日子的香港，獨享天時地利人和，其他亞洲城市難以匹敵。

其他亞洲大城市也都心癢癢，但因種種限制苦難成事。國內城市受政治規限、藝術品出入又有限制；台北東京英語仍未如香港普及，新加坡語言和籌辦能力均可比擬，但政治上仍有限制，當代藝術喜歡撩是鬥非不斷越界，偏偏這類展銷會主角，又是當代藝術。

忽然文化現象

二十世紀後期 ，創意／文化產業這新經濟，先於英國樹立招牌，迅即引發全球熱潮，從來都冷待文化藝術的亞洲政府，亦擒擒青跟風，區內突然出現「忽然文化」離奇現象。官員紛紛推出文化發展大計，雙年展如雨後春筍，爭相競逐亞洲「文化都會」美譽，特別是面對經濟轉型的四小龍，政府口頭說是為提升人民生活質素，實際是為發大財。城市如上海、廣州、台北等均摩拳擦掌，上海計劃在世博開鑼前十年，蓋一百所博物館，新加坡野心勃勃宣布「文藝復興城市」計劃，香港亦密鑼緊鼓推動西九文化區。藝術展銷會更到處湧現，政府和民間均深信，得文化可以得天下。

2007年倫夫魯首次籌辦香港國際藝術博覽會，反應熱烈，其後參展畫廊及觀眾逐年遞增，吸引各地畫廊、觀眾及買家，2013年更為國際藝術博覽大老巴塞爾藝術博覽會收購，香港於是與瑞士巴塞爾、美國邁阿密成為世界三大藝術展銷中心，恨死隔籬。每年三月香港藝術博覽會便成主要地區以至國際盛事，吸引無數本地、亞洲以至全球藝術觀眾和收藏家。

展銷會的經濟效益並不局限於展銷會上，除藝術品銷售及相關宣傳管理安裝運輸場租等消費外，海外收藏家是高消費者，停留時的食住及其他消費可推動經濟，更重要的是當香港在國際文化地圖佔一席位後，也吸引海外畫廊在港設分店。自巴塞爾藝展在港開鑼後至疫症封城前，海外畫廊在港設分店每年遞增，除經濟效益和提供更多觀賞藝術機會外，也是培養本地文化管理人才的重要場所。

爭奪文化之都

後工業社會強調知識性創意經濟，除培育創意外，文化藝術另一重要價值，是吸引國際專業和創意人才。本世紀初新加坡已計劃成為招攬國際人才中心，而上海為吸引海外專才移居，請來專家研究，結論是專業人才對城市生活有兩基本要求，一是綠色環境，二是優良文化生活。上海遂訂下政策，規定新建築物必須有綠色空間，又把大型工廠搬離市區。文化上就狂建博物館、音樂廳等，增強文化氣氛。

過去幾年香港的巨大變化，這個曾是世界三大之一、亞洲之最的藝術博覽中心，無論參展畫廊及海外觀眾均劇減，在國際藝術界眼中，這香港已和以前的香港不同，昔日光華不再。幾年的疫症嚴苛控制，令國際畫廊、買家訪客卻步，單靠本地市場難成氣候，因為高消費買家主要來自海外（以往還有國內新貴，這方面訪客亦大減）。這些買家不要說呆在酒店七天，三天已太長。對海外畫廊，運來展品會否踏上政治紅線仍唔清唔楚，如犯法受罰甚至展品被扣就大件事。面對界線含糊，特別是貴重作品，難免會擔憂而卻步。音樂會意外原因尚未完全確定，但人才外流會否影響盛事之都的專業能力仍令人擔憂。一般而言，藝術博覽會的裝置要求相對較簡單，但如有些較複雜的大型藝術裝置倒下來有人受傷，可以相當嚴重。

搶奪文化專才

看着香港情况急轉直下，其他城市又再摩拳擦掌，想搶掉香港這肥肉。新加坡銳意招攬國際人才，包括金融、體育和文化專才。搶過香港金融中心位置還不夠，虎視眈眈想搶埋你個藝術市場大老位置。兩個月前自命為「亞洲具影響力的超級藝術博覽會」將於明年一月在新加坡金融區舉行，香港巴塞爾藝展的母公司亦顯示興趣，入股這計劃每年在新加坡舉辦的藝博會，而其展銷會的另一重要拍檔，正是當年努力培養香港成為藝術展銷中心的倫夫魯。不過新加坡對藝術仍有一定操控，儘管法則相對香港而言較清晰，但仍不知會否阻礙其落實藝術博覽會大老美夢。但過去幾年香港的變化，投資者更積極尋找替代香港的城市已成潮流，希望新加坡不會冷手執個熱煎堆。令人擔心的是，明年參加新加坡藝術博覽會名單中，包括多間在香港已設立分店的國際畫廊，這趨勢令人擔心。除新加坡外，台北東京亦積極宣傳它們明年的展銷會，最近收到巴塞爾辦公室寄給香港VIP客戶的電郵，邀請參加它在東京舉行的藝術活動，是個轉移陣地取代香港的危險徵兆。

隨着本地文化專才流失，創意氣氛低迷，香港這動感之都魅力煙消雲散，故宮即使匆匆趕及林鄭離任前開幕，即使狂搞會議吹水香港創意文化發展，互相陶醉於各種發展鴻圖大計，最後也是徒然。

俱往矣，物是人非，咪發夢啦！

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文˙何慶基

編輯•廖偉龍

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