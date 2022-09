這幾天的社交媒體,四處都是英女王的照片,每張照片都好看,手抱着的哥基犬、頭頂的大帽子、圓拱的Fulton雨傘,或是頸上掛着的一部配上測光器的徠卡M3菲林相機,都是英女王的品味。但最經典的一張,要數她跟菲臘親王和一輛Land Rover早期型號Series 2A的合照。女王靠着車旁、手擋陽光,而菲臘親王則坐上車頂,非常有型。去年菲臘親王離世,很多人都談到他如何在生前為自己設計靈車,花了18年時間改造他最喜歡的Land Rover Defender來接送自己的最後一程。喜歡越野路華的其實不止菲臘親王,英女王全家上下,都是這個英國汽車品牌的忠實支持者。

英國王室有所謂皇家認證(Royal Warrants of Appointment),即為王室成員提供生活用品或服務的品牌認證名單,從廁紙到服裝,紅酒到座駕,單是英女王認證的品牌就有600多家,而名單上的大部分品牌,不少都是平民百姓日常生活中用到買到的,像Twinings茶葉就是其中之一。皇家認證又可再細分為不同成員的專屬認證,除英女王外,過去菲臘親王和查理斯王子都有專屬認證徽章。芸芸品牌,能夠同時有齊這3個皇家認證的品牌,只有14家,而其中之一就是越野路華的總公司Jaguar Land Rover Limited了。

根據英國皇家認證協會(The Royal Warrant Holders Association)的介紹,得到認證,不一定是最好的品牌,但就一定是王室成員所偏愛的產品或服務,所以什麼品牌能夠得到認證,都是英女王等人自己的決定。頒贈了認證,不等於王室就可以免費得到品牌的進貢,仍然是要通過正常的採購程序付錢購買。至於如果頒授認證的王室成員離世,相關專屬的徽章就需要在兩年內停用。

據說,這麼多年來,英女王擁有過超過30架Land Rover,數目跟她養過的哥基犬不遑多讓。30多部越野路華,其中佔最多數的車型,就是最原始粗獷、最具代表性的Defender,而當中又有不少車款是特別為英女王改造,像開篷、特製皮座、內置無線電話直駁政府內政部辦公室等,都是在原來Defender的陣式車架(Ladder Chassis)上,做出不同改裝。在英女王登基不久,1953年的時候,英女王籌備為期半年,橫跨超過4萬英里的英聯邦巡遊,先從倫敦出發去到新西蘭和澳洲,再到斯里蘭卡和也門,然後踏足非洲,最後經直布羅陀回到歐洲。王室就請越野路華為這次長征,特製一款酒紅色的越野車,接載英女王和菲臘親王遊遍大半個地球,要是旅程需要橫跨海洋,這一輛特製車也會以空運方式送抵目的地,繼續服務。

親自駕車接載沙特王子

在冒險家Ben Fogle所寫的Land Rover: The Story of the Car That Conquered the World裏面,就提到英女王在1945年的時候,加入了女子輔助服務團(Auxiliary Territorial Service),很早就在軍隊學習駕駛貨車,所以坐上Defender也駕輕就熟沒有難度。英女王駕駛得最多的,是一輛軍綠色的四門長陣版110 Defender(相對應的就是短陣版兩門90 Defender)。隨着英女王年紀愈來愈大,開始逐漸換上越野路華更高級豪華的車款Range Rover代步出入。

英女王喜歡駕駛,書裏面其中提到,在1998年,當時沙特阿拉伯的王子阿卜杜拉到訪蘇格蘭Balmoral見英女王,英女王問他是否想遊覽一下城堡周圍,阿卜杜拉其實一點興趣都沒有。但當英女王問問題的時候,實際上那不是一個問題,答案必然是Yes, Your Majesty。那就遊覽一下吧,阿卜杜拉只能這樣說。轉過頭來,一輛Defender已經停在城堡門前,英女王二話不說跳上駕駛座,阿卜杜拉嚇到呆一呆,因為當時沙特還未准許女性駕駛,更不用說由一個女性接載這個沙特王子,但沙特王子畢竟是站在英國的國土,像玩卡片遊戲,英女王比沙特王子有更高數值,阿卜杜拉就只好乖乖坐上後座。門一關上,英女王就在城堡和叢林之間的小路風馳電掣,嚇到阿卜杜拉顧不上禮貌不禮貌了,叫隨行翻譯跟英女王說開慢一點、小心揸車。

王室對越野路華情有獨鍾,無論是去年逝世的菲臘親王,還是剛剛離世的英女王,都會看到這品牌的身影。在英女王去世當天,威廉王子、安德魯王子等一行四人立即動身前往蘇格蘭Balmoral城堡見英女王最後一面。他們先在蘇格蘭阿伯丁下飛機,然後需要一個多小時車程才到城堡,而令不少人有點驚訝的,是這4個王室成員,逼在一輛Range Rover內,並且由威廉王子負責駕駛。我不知道這算不算是有些人所分析說的,是一種代表「貼地」的形象。但可以肯定的是英國王室最倚靠、最相信的,可能就是一輛越野路華。

無論是英女王,以至是整個王室,其實不難明白一輛可以征服不同路面狀况的Land Rover四驅車,所代表的吸引力是什麼。因為對她和他們來說,只要握着軚盤,就可以控制左右快慢,選擇自己要走的路。Land Rover可以越野,不必時時刻刻走在柏油路上,跟從各種有形無形的指示和束縛。所以,在林間穿梭的時候,就是她和他們生命中,唯一真正能夠體驗到自由的時候。

柴油的廢氣、車輛的顛簸、引擎的噪音,這些對英女王和她的家人來說,就是自由的味道、質感和聲音。當車返回城堡門外、關掉引擎的一刻,也就代表短暫的自由,到此為止。經過這96年的時間,70年的在位,如今,英女王終於有了新的自由。

文˙亞然

編輯•王翠麗

