哀愁也是很快便傳遍了地球，特首也發聲明表示「深切哀悼」，多國元首均準備動身出席喪禮，送女王最後一程；英國人民紛紛到白金漢宮獻花，香港這邊亦出現自發到英國駐港總領事館門前追悼的民眾，他們都是發自真心，喜歡和愛戴這位在位70年的女王，彷彿現代民主國家與王室真的可以沒矛盾。人人都記住她的好，擔負國家尊嚴代表的她，到底是如何撐到最後，仍可不負眾望？林康琪勾勒了伊利沙伯女王的與時並進，洪清田則點出了女王那招「無用之用」。

至於伊利沙伯時代落幕以後，英國和世界將打開怎樣的新篇章，一切有待下回分解。今個假期先窩在家選看一兩部女王的電影吧，在新時代來臨前思索一下舊時代。而在渴慕團圓的中秋佳節，Philip and Lilibet now become one again, in their Palace up above. 抬頭看英國的月亮，也許會看見亞然說的那部Land Rover Defender？

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編者話˙黎佩芬

圖•求其

編輯•王翠麗

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