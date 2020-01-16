e新品：網課直播專用webcam Insta360 Link頭擰擰望實用家

4K拍片 手勢遙控 自帶收音咪

Link是一部自帶三軸雲台與收音咪的webcam，能拍攝最高4K 30fps畫面。機底有夾扣，可直接夾在屏幕頂來使用。它搭載1/2吋感光元件，於webcam而言尺寸非常大，可以捕捉更多細節、更高動態範圍及更出色的低光表現。Link亦支援HDR模式，開啟後即使在強光或逆光環境下，都能時刻保留高光和暗部細節。鏡頭對焦速度快，近距離展示圖表或介紹商品時，就不用等鏡頭慢慢對焦。

鏡頭自帶三軸雲台，而且內建AI技術追蹤用家的動作，能自動取景及自動變焦，保證拍攝主體時刻清晰地留在畫面中央。對於拍攝時需不時走動，例如教健身運動的直播主來說就十分方便，毋須次次在中途手動調節鏡頭。

用家還可以透過手勢控制，遙距調校Link，例如對着鏡頭攤開手掌來開關AI智能追蹤、手指向天來放大畫面等。工作方面，Link備有「白板增強」、「豎拍」、「智能桌面」等功能，能將畫面對準用家身後的白板、電腦下的枱面等，都是一般webcam沒有的新玩法。

■Insta360 Link規格

影像解像度：4K

鏡頭：26mm F1.8

其他功能：HDR、無損豎拍、白板增強、智能桌面俯拍、自動俯拍

尺寸／重量：41×45×69mm／106g

售價：$2398

網址：www.insta360.com