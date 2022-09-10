ProMini Solar Ai Humanoid太陽能供電 準確偵測人體動態

香港區雲端儲存影像

作為ProMini首款推出的無線網絡攝錄機，Solar Ai Humanoid具備IP65等級防水防塵規格；更重要是它附設太陽能板，非常適合設置於村屋門外、車房、陽台、天台等地長時間使用。鏡頭有160度視角，解像度1080p，也支援紅外線夜視。設定方面，因為它完全是無線設計，而且可隨時更換電池模組，安裝簡便亦毋須拉線，簡單幾步連上Wi-Fi後就能設定攝像機。

攝錄機命名為Ai Humanoid，「人形偵測」自然是一大賣點。攝影機能準確偵測人體動態移動，並觸發錄影及手機App即時推送通知，讓用家可以利用手機即時監察可疑人物的舉動。用家也可使用手機輕鬆觀看實時環境及錄影片段，並透過雙向音訊與訪客交談。另一個值得留意的優點是它支援3天無限量雲端錄影儲存，而且儲在香港區的伺服器，相對安全。

■ProMini Solar Ai Humanoid

售價：$698

查詢：2388 4168（Magic-Pro）