跑遊九龍城古蹟 穿越時空

事實上，九龍城的特色並非只得九龍城街市及泰國菜，該區還保留大量古蹟文物。啟德體育園社區項目「飛越啟德」，剛推出結合運動及古蹟導賞的「十八區文化飛步遊」，首條路線就連結九龍城區內多個古蹟及文物景點，全長約6公里，無論是跑步或健行，都不用花太長時間。

起點：宋皇臺站 賞逾400件宋元文物

九龍城現存許多與南宋歷史息息相關的遺蹟，除了因為南宋兩個末代皇帝──帝昰及帝昺，南逃元軍追捕期間短暫將行宮設在九龍城外，還因為九龍灣沿海地區是宋代其中一個有名的「官富場」（鹽場）。清水灣半島往南對開的大廟灣有一塊石刻，記載了在南宋咸淳十年（1274年），時任官富場鹽官嚴益彰曾遊覽該地，顯示鹽場有一定規模，朝廷也派官兵駐守。

港鐵興建「沙中線」前，曾委託考古專家在現時宋皇臺站一帶考察，結果起出大量宋元時期的陶瓷器及其他文物，經古物古蹟辦事處挑選後，成為現時在港鐵宋皇臺站收費區內的文物館展品。今次九龍城區文化飛步遊，其中一條導賞跑遊路線起點便設在宋皇臺站。展品逾400件，加上有不少珍貴舊照，如果想認真了解九龍城一帶的歷史，建議花半小時參觀。

■景點1：宋王臺石碑 「聖山」上一塊巨石

從宋皇臺站D出口，可先步行至景點1──宋王臺石碑，熱一熱身兼了解這塊石碑的歷史。

古蹟辦資料顯示，港鐵宋皇臺站現址，在1904年的地圖上被標示為Sacred Hill，意即「聖山」；山頂上有一塊巨石，刻有「宋王臺」及「清嘉慶丁卯重修」（即1807年）等字。日佔時期，日軍為擴建軍用機場而削去部分聖山。1950年代，港英政府為擴建啟德機場更將聖山夷平，宋王臺巨石被切割成現時的四邊形，遷至現時宋皇臺公園，其餘石塊則用於興建機場。

■景點2：九龍城汽車渡輪碼頭 昔日駕車過海要道

離開宋王臺石碑便可正式起跑，經宋皇臺道、九龍城道轉入馬頭角道，途中會經過前身為牲畜檢疫站的牛棚藝術村。繼續前進至翔龍灣，來到景點2——九龍城汽車渡輪碼頭。

從外表看，未必聯想到它的用途。碼頭於1965至1998年期間提供九龍城至北角汽車渡輪服務，現被評為二級歷史建築。在1972年前，要駕車過海只能經汽車渡輪，但隨着紅隧等多條海底隧道開通，汽車渡輪的需求大減，最終九龍城、中環及佐敦汽車渡輪服務先後停運，現時只餘下觀塘及北角仍然運作，主要供載有危險品無法駛入隧道的車輛過海。

■景點3：海心公園 「巨魚」樹叢中飛躍

離開九龍城汽車渡輪碼頭，沿海邊直跑便會來到景點3──海心公園，參觀奇石「魚尾石」。

魚尾石原本位於海中心的海心島，石下還有一座海心廟。但在1960年代，港府在土瓜灣沿海開展大型填海工程，將小島接連起來並成為現時的海心公園。海心廟內的龍母像被遷至土瓜灣天后古廟，魚尾石則保留在公園內。從遠處看去，魚尾石猶如一條躍出水面的巨魚，動態活靈活現。

■景點4：上帝古廟石門框 隱世公園藏神秘「門框」

從旭日街出口離開海心公園，沿落山道直跑會經過土瓜灣天后古廟，可入內參觀原本於海心廟內的龍母像。繼續沿路轉入靠背壟道，經天光道跑至亞皆老街，再走至聖德肋撒醫院旁的露明道公園，內有景點4──上帝古廟石門框。對於這個三級歷史建築的來源，曾有很多考查，但仍未有明確答案。園內豎立了由饒宗頤教授撰寫的《九龍古瑾圍上帝古廟遺址闢建公園記》，指石門框可能由馬頭圍（舊稱古瑾圍）的北帝廟遷移而來。小公園不太顯眼，非常寧靜，在大樹及石門框陪伴下感覺很療癒。

■景點5：大和堂

騎樓「中藥舖」歎咖啡

由露明道經聖德肋撒醫院右轉入太子道西，走至衙前塱道左轉，很快便會來到景點5──大和堂。其前身是中醫館「大和堂參茸藥行」，約建於1935年，以下店上居方式經營，建築物最獨特之處是有騎樓及開放式露台。大和堂現已改建成咖啡店，遊人可在飾有百子櫃、復古百葉窗等的懷舊環境下，品嘗咖啡及紅棗芝士蛋糕等中西合璧口味甜品，休息完再上路。

■景點6：九龍寨城公園

衙門窺探「三不管」生活

沿衙前塱道繼續走，於賈炳達道右轉，便可進入九龍寨城公園內的景點6──南門及衙門遺蹟。提到九龍寨城，不少人會聯想起「三不管」地帶。其實九龍寨城在晚清時期本屬防衛駐點，守衛九龍的鹽場，於是興建寨城及駐兵，城牆以花崗石條構築，設有6座瞭望台及4道城門，城內設有衙門、演武亭、火藥局等軍事設施。1899年清兵撤離後，陸續有低下階層及從內地來港人士湧入寨城，再加上港英政府無力在內執法，漸漸變成三不管地帶。公園內現存的南門石碑及衙門，便是寨城決定清拆後考古勘查時發現的遺蹟。衙門現被改建成展覽館，除了有昔日衙門的微縮模型，也簡略地展示昔日寨城居民的日常生活。

■終點：石屋家園

百年大宅幾經風雨

由東頭村道離開公園，轉左跑至聯合道與東頭村道交界，便會來到九龍城侯王古廟，對面就是今次的終點，三級歷史建築「石屋家園」。它在過去百多年間幾經變化，在19世紀末，何氏家族在該處興建了半歐陸式大宅「何家園」；二戰日佔時期，日軍計劃在啟德機場興建第二條跑道，因而拆卸了九龍城部分鄉村，並將何家園及附近一帶改建平房來安置原村民，其中之一便是侯王廟新村。來到2001年，侯王廟新村亦因配合九龍城市區發展的需要而全面清拆，僅31至35號的一排石屋保留下來，並在2009年納入「活化歷史建築伙伴計劃」，2015年以石屋家園之名重新開放。

園內現有文物探知中心及資訊中心，其中一個單位改建成「懷舊冰室」，完成今次跑遊路線後，正好可在這裏歎下午茶補充體力，順道參觀文物探知中心內的展品，體驗當年居民的生活。

■古蹟導賞跑

「龍塘遺蹟跑」是「文化飛步遊──九龍城區」導賞活動的首條推出路線，名額已滿，但仍可從官網收聽由前主播鄭萃雯錄製的語音介紹。其餘4條路線將在10至12月推出。

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文：周群雄

編輯：梁小玲

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