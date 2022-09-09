日式懷舊咖啡室 手拂抹茶配蝴蝶酥

嘗洋日料理 歎日本威士忌調酒

有別於一般的咖啡店，Maison Meiji結合喫茶咖啡室、餐廳和酒吧於一身，室內雖被分成多個空間，但有需要時又能透過門窗接通，可舉辦私人活動。當中喫茶咖啡室可說是最IGable的打卡空間，推開大門便能看到榻榻米座位，營造傳統的日式茶室環境。

咖啡室內提供各種咖啡和茶，包括搭配Lotus餅乾的Lotus latte、抹茶味香濃的Matcha latte，以及限量供應的Iced drip coffee等。這裏亦供應以兩款京都抹茶粉製作而成的手拂抹茶，由茶師製作過後，客人也可照辦煮碗，親自炮製手拂抹茶，體驗日本茶道文化。此外，亦可一嘗精選日本甜點，如每日新鮮製作的抹茶蝴蝶酥，蝴蝶酥夾住香濃抹茶醬，是不少網友推薦的必食甜品。

喫茶咖啡室旁是主餐廳，由日籍行政總廚春田達雄主理，主打法式日本料理。早午時段供應一系列明治風味的休閒菜式，如蛋包飯、漢堡扒、鱈魚西京燒等；晚市時段則主打和洋美食套餐，包括日本龍蝦湯、清酒蒸鮑魚、廣島燒蠔和牛卷等開胃菜，主菜更有結合西日風格的明治風威靈頓牛扒及香烤北海道石斑魚。再走進室內深入位置，便會到達由日籍調酒師遠藤雅彥主理的酒吧，供應多款日本燒酎、日本啤酒、威士忌及精心調配的調酒。

■Maison Meiji

地點：灣仔茂蘿街7號1樓

查詢：6186 0889