跳上新一代復古纜車 穿越老香港吃喝玩樂

第1站：中環總站5打卡點 重登1888年「車卡」

從新擴建的中環纜車總站乘車登頂前，會經過車站新設的5個特色打卡點。在車站入口處附近，會先看到由澳洲華裔藝術家李林迪創作的《無限之眼》。這個逾10米高、外形猶如眼睛的雕塑，細看有一個個微小洞孔在上，配合內置燈光及自然光線，時刻閃耀。

走入車站，右邊是「躍動的心」展區，以聲音、影像及3D裝置形式，展示纜車由過往蒸汽時代到後來改用電力的動力及運作系統，以及不同年代纜車設計資訊。沿途可聽到由齒輪、鏈條及煙囪發出的低沉聲音；再行前一點，會看到「經典重現」展區中擺放着第一代山頂纜車複製品，沿用第一代山頂纜車的相同物料及尺寸比例製成，還原木製車廂環境，遊客可坐進模擬車廂打卡，感受1888年的「乘車」體驗。

前行數步，會見到「穿越時空」部分，右邊牆身掛起一塊巨型高畫質熒幕，透過影片展示山頂纜車的起源與重要歷史時刻；在乘車前，大家還會經過最後一個展區：「太平山的綠色寶藏」。環迴270度的展示幕牆，乘客可從左、右及上方環看幕牆描繪的山頂自然景觀，包括蝴蝶、螢火蟲、雀鳥、野豬等各類蟲鳥動物及不同植物形態，還可透過幕牆的光線變化觀察山頂一天的風景！●

第2站：第6代纜車大窗 多角度賞靚景

參觀完車站展區，靜候上車。經擴建的候車區可容納1300人，亦有方便殘疾人士使用的設計，例如入口至纜車通道全程沒有樓梯，中環及山頂總站均設有垂直升降平台。纜車服務重啟後縮短了原先的候車時間超過七成，現在每班約等候15至20分鐘，較以往方便。

新山頂纜車由之前的酒紅色車身換回第3、4代纜車的標誌綠色設計。走進車廂，已覺車廂較上一代寬敞不少，新車廂可容納約210名乘客，比以往載客量提升接近一倍。車窗較以往寬闊約三成，配合透明天窗，可從多角度欣賞中西區山景及維港一帶海景。

座位方面，上行前向座位有145個，比上代多50個；另增設下行前向座位22個。無論上行或下行，位於車長操控台旁邊、面朝纜車前行方向的座位均是不錯觀景位置，可遠眺維港之餘，途中更可近距離觀賞停泊在旁邊的第4、5代纜車。車廂亦增添8個配備安全帶的多用途輪椅或嬰兒車位，以及多個企位。車廂內設有4個沿途車站按鈕，乘客可中途下車打卡，欣賞美景。當中包括去年獲評為一級歷史建築的白加道山頂纜車站。車站有逾百年歷史，擁有雪白牆身及欄杆的候車位置，別具古典氣息，配以開揚景觀，難怪成為拍攝婚照的熱門選址！●

山頂纜車

營業時間：上午7:00至晚上10:00

票價：成人來回$88，優惠價$66（至10月底）

網址：bit.ly/3wmzAyz

第3站：22個特色場景玩自拍 「搶包山」展身手

乘搭纜車抵達太平山頂，走出山頂纜車總站後便是凌霄閣。位於凌霄閣2樓的趣味時光留影館剛於7月底開幕，為大型自拍體驗館。佔地2層約6000平方呎的場館主要有5大主題拍攝區，包括「香港情懷」、「集體回憶」、「光影交錯」、「玩樂無窮」及「歐陸風情」。5個場區共提供22個特色場景，各融入仿真道具擺設，加上獨立影樓照明系統，令到訪人士不用自行set場，一口氣拍下不同風格的專業照片。場地負責人Tommy表示，建立留影館起初目的並不止讓海外和本地客人打卡，更希望為他們提供專業又方便的攝影體驗，例如可使用場館內的更衣室，換上不同裝扮拍攝。

他又分享，場館下層主打香港文化特色場景，背景主要參考1960、70年代的香港。「香港情懷」場區有戲院、電車站、大牌檔及霓虹招牌4個代表香港文化場景，其中在戲院大堂內擺放的經典「入錢出卡」磅重機，是花了數月時間到處尋找製作廠及參考實物收藏品仿製而成。「集體回憶」場區則呈現往日香港各行業的場景，如理髮店、涼茶舖、武館及雪糕電單車。其中理髮店內有多個懷舊道具，包括理髮店座椅、痰罐、舊式煙灰缸等，更加入部分可移動的道具，留待大家細味發掘！

凌霄閣1樓另有免費入場的「搞錯3D藝趣坊」，大家可與香港特色的3D背景例如搶包山等自拍一番。●

趣味時光留影館

營業時間：上午11:30至晚上8:00（最後入場晚上7:00）

地址：山頂凌霄閣2樓206號舖

票價：成人$208；網上預訂成人$168（連4R相片套裝，優惠期至11月30日）

網上預訂：bit.ly/3AP4FMP

搞錯3D藝趣坊

營業時間：上午11:00至晚上8:00

地址：山頂凌霄閣1樓（免費入場）

第4站：雍雅山房「重生」炮製fusion菜

離開凌霄閣後，到對面山頂廣場覓食。去年在2樓開業、擺放形形色色商品的GO@Peak Galleria，走進去會發現一間既熟悉又陌生的餐廳——雍雅山房。它正是昔日在沙田馬料水經營40多年，曾是很多粵語電影取景地，在2005年結業的著名茶座。闊別17年，雍雅山房7月底在太平山頂重開。餐廳保留不少往日元素，如門前的餐廳門牌及小橋，部分座椅沿用舊日茶座設計。餐牌亦保留部分招牌中菜，如紅燒乳鴿、煎釀山水豆腐、乾炒牛河等。

不同的是，新餐廳也將西方元素融入中菜，炮製fusion菜式。譬如鳳梨酸甜咕嚕肉便用上西班牙豬脢肉，以山楂調味，配以焦糖製作的原片菠蘿及用糖花作擺盤點綴。咕嚕肉外脆內腍，菠蘿甜中帶焦糖微脆口感。

另一招牌菜式紅燒乳鴿則配上黑醋及淮鹽調味，餐廳行政總廚Kenneth表示，乳鴿需時2天準備，先以鹵水入味，再風乾熟炸，口感juicy。進食時他建議「整隻咬最原汁原味，頭兩啖可嘗試原味，及後再試淮鹽及點醋調味」。以本地花蟹及龍蝦湯烹調方式製成的法式干邑蟹濃湯、沙葛毛豆蟹肉多士和烤美國頂級牛排，亦是客人常點菜式。飲飽食醉後，若時間尚早，可於主要售賣本地品牌商品的GO@Peak Galleria閒逛，或選購生活用品、文具、裝飾擺設等，帶着滿滿戰利品下山！●

雍雅山房

營業時間：周二至日上午11:30至晚上9:00

地址：山頂廣場2樓202至202 C號舖

查詢：2638 2883

備註：試業期間，價錢或有調整

文：植蔚卿

模特兒：Ceci Lam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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