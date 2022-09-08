high jewellery：經歷蛻變重生 古埃及風尚珠寶

即使對古埃及的認識只是皮毛，相信大多數人都會認同這個文明古國的吸引力確實無出其右。其文化、美學底蘊浩瀚無涯，不時成為時裝設計師的創作靈感，Chanel、Alexander McQueen和Givenchy等時尚大牌均設計過極盡古埃及風尚的服裝系列，感覺都是富麗堂皇兼充滿神秘意象。稀珍寶石與古埃及的關係也異常密切，今年Messika的高級珠寶系列Beyond the Light，靈感就是源自古埃及文明。Valérie Messika解釋：「古埃及文明至今依然令各個世代和文化着迷，散發神秘又夢幻的吸引力，彷彿永垂不朽。古埃及展現強大而啟迪人心的靈性之美。」

由一塊鑽石原石說起

Beyond the Light高級珠寶系列共有5套設計，當中焦點必是最亮麗、名字最為耐人尋味的套裝Akh-Ba-Ka。在埃及語中，「 Ka」意指生命力，「 Ba」指轉世重生的蛻變，而「Akh」則解釋為一個完整的人（無論是活着還是死去），3詞結合的意思為「人轉化重生的過程」。這套珠寶擁有如此神秘莫測的名字，其創製過程也別有故事，需由一塊鑽石原石說起。

精密機器掃描 決定切割方式

話說來自國際鑽石經銷世家的Valérie Messika，自創高級珠寶品牌Messika，其弟Ilan Messika則跟隨父親André Messika的腳步，走上鑽石經銷商之路。2020年初，Ilan在市場上發現一塊達110卡的鑽石原石（圖1），產自非洲內陸國家博茨瓦納的Lucara鑽礦，此鑽鑛以出產優質鑽石而在業內享負盛名。由於這類品質出眾且分量驚人的美鑽在市場上寥寥可數，因此Ilan趕緊在疫情封城前的關鍵一刻買下。原石在手自然要決定鑽石的切割方式，思考將之切割成多少顆和什麼形狀，確保將原石轉化為最優質和最有價值的鑽石，箇中關鍵就落在切割工匠的精湛技藝之上。工匠先用精密機器掃描原石，巨細無遺地標示原石的特點，再從這些詳細的資訊來決定切割的方式及每顆鑽石的形狀（圖2）。最後切割成大大小小共15顆鑽石，部分採用較經典的切割，如最大一顆的33卡枕形鑽石，部分則採用一些非傳統的新穎切割（圖3）。

身為姊姊的Valérie與弟弟Ilan在事業上屢有合作，當得悉Ilan購下110卡的原石和切割後，一向熱中物色珍罕寶石來打造高級珠寶的她，決定一舉向Ilan買下全部15顆鑽石。Valérie表示珠寶品牌甚少購買源於同一塊原石的所有寶石，更遑論用於同一套珠寶上。因此連她自己也稱這是一個「衝動而大膽」的舉動，「我想挑戰自己以相同來源的15顆鑽石設計一套珠寶。這是珠寶設計上的一大考驗，因為鑽石的切割方式各有不同，部分鑽石切割成的形狀獨特而且複雜。不過，有時最動人的創作往往源於預料之外」。

15顆精緻切割的鑽石源自同一塊碩大原石，繼而成為包括頸鏈、一雙不對稱耳環和戒指的高級珠寶套裝，令Akh-Ba-Ka的誕生過程恍如原石一樣經歷一場蛻變和重生。Valérie將15顆鑽石巧妙地分佈在套裝之中，造型設計既蘊含古埃及的神秘意象，彷彿將失落的古文明重現眼前，近乎刺目的光芒卻為珠寶帶來迥異的未來感。製作整個珠寶套裝需超過1000小時，Messika工坊經理Nicolas Lodolo解釋其中一個製作難題：「組合由110卡原石切割而成的多顆鑽石，務求提升鑽石的閃爍美態，而又不會掩蓋其光芒。」套裝中最美態懾人的頸鏈，合共鑲嵌了重達71.49卡共2550顆密鑲鑽石，用以襯托7顆較大和形態各異的鑽石。其中33卡的枕形切割主石置於頸鏈中央，承托主石的結構精密，令主石部分能從頸鏈拆下變成胸針。製作結合美鑽與琢面白金，重新演繹古埃及神話中象徵重生的帶翼聖甲蟲，與鑽石一樣有永恆的含義。

查詢：Messika 3113 3292（海港城店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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