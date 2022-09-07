Watch News：夜光標記潛水表

【明報專訊】近年不少品牌也愛突發出新表，Tudor上周便在毫無先兆底下，突然發布全新Pelagos 39腕表！腕表選用2級鈦金屬材質，搭配一體成形夜光陶瓷合成材質鐘點標記，表帶配備快速調節帶扣及潛水延展裝置，傳承品牌專業潛水腕表精髓。顧名思義，新表表殼直徑39毫米，外圈及表盤以陽光放射紋點綴，散發光澤。磨砂表殼旋轉外圈中的內嵌字圈以黑色陶瓷製成，並用白色夜光塗層標記刻度。外圈直徑經過調整，略大於中層表殼，更易抓握。立體鐘點標記以一體成形夜光陶瓷合成材質製成，大幅增加夜光面積。
新表搭載品牌MT5400型原廠機芯，動力儲存長達70小時，獲瑞士官方天文台認證（COSC）。組裝後機芯運轉時的誤差僅在-2至+4秒之間，比COSC要求的每日平均誤差-4至+6秒更為嚴謹。表款配備磨砂鈦金屬表帶，搭配T-fit快速調節帶扣，該裝置設有5處孔位，讓佩戴者毋須使用工具便可快速調校，調校長度可達8毫米，方便實用。帶扣另搭配25毫米的表帶延展裝置，確保腕表可於潛水衣外佩戴，另外亦附送一條黑色橡膠表帶，搭配鈦金屬針扣以及鈦金屬末端鏈節。●
查詢：2249 8833
文：張曉冬
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