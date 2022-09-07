Watch News：夜光標記潛水表

新表搭載品牌MT5400型原廠機芯，動力儲存長達70小時，獲瑞士官方天文台認證（COSC）。組裝後機芯運轉時的誤差僅在-2至+4秒之間，比COSC要求的每日平均誤差-4至+6秒更為嚴謹。表款配備磨砂鈦金屬表帶，搭配T-fit快速調節帶扣，該裝置設有5處孔位，讓佩戴者毋須使用工具便可快速調校，調校長度可達8毫米，方便實用。帶扣另搭配25毫米的表帶延展裝置，確保腕表可於潛水衣外佩戴，另外亦附送一條黑色橡膠表帶，搭配鈦金屬針扣以及鈦金屬末端鏈節。●

查詢：2249 8833

文：張曉冬

[Collect]